L’oroscopo di venerdì 2 febbraio

O roscopo di venerdì 2 febbraio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete

Certe idee e dinamiche di lavoro oggi sembrano apprezzare ogni sforzo di fantasia, ogni invenzione o proposta che abbiano però un senso, un obiettivo.

Toro

Unire sogni e realtà? A volte è possibile se riusciamo ad unire, con un filo invisibile, ogni cosa. Oggi provateci, fate in modo che tutto possa succedere

Gemelli

Bello non esagerare mai con la fantasia e con la concretezza. Bello poter conciliare ogni cosa, così da rendere tutto interessante. Ciò che farete oggi.

Cancro

L’amicizia della Luna vi consentirà di trovare sempre ottimi accordi con le persone vicine, di amare in modo giusto, certi di fare sempre la vostra parte

Leone

Sole e Luna vi sfidano a vivere in modo sereno e luminoso un rapporto, pur non nascondendo certe perplessità, alcuni dubbi o riserve. Sorridete e non pensateci.

Vergine

Per una volta fidatevi del destino, lasciando che le cose succedano senza, per questo, voler capire o controllare ogni cosa, ogni effetto e dettaglio.

Bilancia

Impegnarvi, e ascoltare una Luna particolarmente responsabile, potrebbe rivelarsi un’ottima idea. Dunque date il massimo per poi sentirvi bene.

Scorpione

Queste emozioni, oggi così forti, vi spingeranno a dire e a parlare in modo libero, sincero. Per fortuna, le stelle sembrano proteggervi, così da non avere problemi.

Sagittario

Considerate il bisogno di libertà e di indipendenza da parte di qualcuno. Siate insomma pronti ad accettare certe richieste, certe distanze innocenti.

Capricorno

Nonostante un certo pessimismo acceso dalla Luna, Mercurio vi aiuterà a tenere alto il volume dei pensieri. Non mancheranno piccole fughe di fantasia.

Acquario

È venerdì, e davvero il vostro segno non ha più voglia di fare e di impegnarsi. Perché la Luna vi rende assetati di libertà, di cose diverse e leggere.

Pesci

Nettuno, pianeta della fantasia, oggi vi aiuta a condividere idee e sogni con le persone vicine, che amate. Dunque tempo di raccontare, di fare proposte.