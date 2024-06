L’oroscopo di venerdì 21 giugno

O roscopo di venerdì 21 giugno. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Nonostante una spiccata lucidità di pensiero, difficilmente riuscirete a credere veramente in qualcosa di importante, in un progetto che non accarezzate ancora.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

L’energia oggi dialoga con la mente aiutandovi così ad essere sempre tonici ma anche astuti, logici. Per questo non sbaglierete mai veramente usando i toni giusti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Mercurio vi carica di passione, aiutandovi a percepire entusiasmo e voglia di fare in ogni cosa, in tutte le situazioni del momento. Facendo tacere certi blocchi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Non lasciate che qualcosa di piccolo possa bloccare certe fortune, possa insomma convincervi a non vivere qualcosa di bello e di importante. Non avrebbe senso.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Nonostante qualcuno provi a complicare il vostro divertimento, grazie alla vostra forza di volontà saprete proteggervi da ogni tutto, stando benissimo.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Davvero ci mettete passione e energia nelle cose che desiderate, in tutto ciò a cui tenete per davvero. Un ottimo modo per far sì che qualcosa si realizzi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Attenzione al modo con cui parlerete, a come vi muoverete in pubblico. Perché potrebbero non mancare malintesi o fraintendimenti, dunque prudenza.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

La vostra energia oggi è al servizio dei buoni propositi, di tutti quei piccoli sforzi che servono a migliorare la qualità del momento. Siate coraggiosi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Una Luna vicina sembra volervi rallentare un po’ con certi blocchi e qualche incomprensione. Provate a non esagerare con niente, aspettando pensieri migliori.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Non siate avari di entusiasmo, condividendo passioni e buoni pensieri, spiegando che cosa vi piacerebbe veramente vivere e sperimentare. Funzionerà.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Non sempre oggi andrete d’accordo con le persone amiche, forse perché avete visioni diverse, o semplicemente perché non sarà facile capirsi. Nulla di grave.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua Non siate nemici delle vostre emozioni, di quegli entusiasmi che vi fanno notare. Meglio lasciar andare l’energia, descrivendo un momento che sa come brillare.