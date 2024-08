Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Forse siete troppo mossi da idee e da entusiasmi per accettare i dubbi inutili di qualcuno, per rallentare aspettando strane decisioni. Provate a essere indipendenti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Non sempre riuscirete a stabilire una buona connessione, e una giusta intesa, con chi amate. Perché certe idee non sono condivise, dunque meglio non insistere.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

La voglia di fare e di vivere, che Marte da un po’ infonde dentro di voi, sembra fare a pugni con il bisogno di ritrovare una certa lentezza in casa. Trovate un compromesso.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Una Luna, alta e coraggiosa, vi aiuterà a dialogare con tutti, trovando sempre uno spunto per connettervi al mondo. Ottime energie, buone soluzioni.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Per una volta, fidatevi solo delle emozioni, seguendo l’istinto e senza fare troppi pensieri. Perché il cuore non si sbaglia, perché farete la scelta migliore.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Facile riuscire a comprendersi e amarsi usando semplicemente le emozioni, senza metterci troppa logica. Mettete da parte le intenzioni e sentitevi liberi di incontrare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Non avete troppa voglia di uscire allo scoperto, di apparire facendo grandi cose. Per questo potrebbero esserci incomprensioni con chi, invece, ama fare, esserci sempre.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Qualcuno mette un po’ troppo entusiasmo e vigore in un progetto, ma poca concretezza. Voi, invece, preferirete essere pratici andando dritti al punto.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Certe questioni di lavoro o pratiche si scontrano con la qualità delle relazioni. Dovrete insomma scegliere se dare la precedenza a chi amate o ai doveri.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Momento ideale per dare i giusti pesi e le dovute precedenze, stabilendo insomma i limiti degli impegni e del lavoro, per non trascurare mai gli affetti veri.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Avreste voglia e bisogno di fare qualcosa di divertente, distraendovi un po’. Ma qualcuno sembra aspettarsi da voi un certo impegno, forse un aiuto concreto.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Incontrate le persone che amate attraverso idee e iniziative pratiche, collaborando e facendo insieme. Solo così potrete costruire un’intesa davvero speciale.