Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Sarete investiti da una strana e improvvisa voglia di cambiamento, di novità, qualcosa che vi proietterà subito in avanti, che vi farà ricercare il nuovo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

I vostri sogni sanno di cose originali e lontane, del coraggio di credere e di immaginare qualcosa che davvero cambi le regole e le abitudini del momento.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Si accende in voi una strana e irresistibile energia che vi porterà lontano con i pensieri, altrove con il cuore e le ambizioni. E sarà un bellissimo viaggio.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Avete troppe energie e promesse in corpo per tacere, per non esprimere qualcosa di bello e di speciale. Sentitevi liberi di raccontare, di fare cose che amate.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

La Luna vi è amica e sostiene le vostre emozioni, incoraggiandovi a fare di più e di meglio, spingendovi a trovare idee e obiettivi per andare lontano.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Lentamente umori e idee troveranno un senso e una direzione, facendovi sentire molto più sereni e tranquilli. Avete solo bisogno di capire che state costruendo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Il presente vi sfiderà a vivere di più nella fantasia, con i pensieri tra le nuvole, forse per non perdervi la bellezza di un momento che si permette molto.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Qualcosa non vi convince veramente, rendendovi meno coraggiosi, meno disposti a rischiare. Un atteggiamento saggio e utile, per non commettere errori.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Sarà un momento destinato a piacervi perché, proprio come voi, ama e apprezza l’avventura, il coraggio di vivere e di fare. Non restate fermi nemmeno un istante.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

La Luna, o forse qualcuno a voi vicino, vi sfiderà a mettere fantasia e originalità nelle solite cose, in quelle abitudini che hanno bisogno di nuovi stimoli.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Libero spazio alle parole, alle espressioni più alternative e originali. Dunque sentitevi capaci di dire quello che pensate senza preoccuparvi troppo per chi vi ascolta.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Emozioni e desideri andranno calando con il passare del tempo, forse perché le idee vi aiuteranno a dare un senso al presente. Non avrete bisogno di aggiungere altro.