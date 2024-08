Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Avete bisogno di coltivare sentimenti liberi e positivi, di credere in qualcosa di bello inventandovi il meglio. Vietato invece parlare di cose difficili o di sospetti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Una bellissima Luna vi consentirà di mostrare solo la parte migliore di voi stessi, esibendo ottimismo, una giusta fantasia e la dovuta capacità di adattarvi a tutto.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Se dovete fare qualcosa di pratico allora non abbiate mai paura di farlo in modo diverso, mettendoci fantasia e originalità. Perché solo così funzionerà per davvero.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Sarete in vena di sogni, di credere in cose forse impossibili ma in cui è bellissimo sperare. Vi servirà per godere solo delle migliori energie e dei giusti pensieri.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Sentite di essere molto più forti di certi dubbi, capaci di non perdere di vista idee e convinzioni solo per paura, per qualche pensiero difficile. Non perdete la concentrazione.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Vi piacerà andare incontro alle persone e al presente con un pizzico di ottimismo, lasciando che tutto succeda e senza voler cambiare niente di importante.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Bello saper esprimere e mostrare le vostre emozioni, senza nascondere nulla, ma anzi provando a fare luce circa quelle cose che non sono mai così chiare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Fidatevi degli altri anche senza una ragione precisa, dando credito a chi vi dirà di poter o voler fare qualcosa. Siate gentili e accoglienti con tutti, ne otterrete grossi vantaggi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Siete persone davvero libere, che amano l’indipendenza. Dimostrate dunque di apprezzare l’originalità e la fantasia che qualcuno usa per darsi da fare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Non siate mai avari di emozioni, esibendo sempre una certa empatia e coinvolgimento alle persone che vi sono vicine. Solo così troverete la giusta energia e apprezzamento.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Inventatevi qualcosa per gestire un piccolo problema, per sollevarvi da quegli impegni che non divertono, che sono solo un peso. Fatelo per poi non pensarci più.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Momento simpatico e divertente, perché la Luna vi renderà sempre curiosi, attenti a tutto ciò che si muove intorno a voi. Vi verranno facili i dialoghi e i discorsi.