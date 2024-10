Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Per un attimo le vostre emozioni percepiranno qualcosa di strano o di diverso, caricandovi così di pensieri intensi e non sempre facili da gestire.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Venere si concede un flirt con Saturno, per questo vi sentite particolarmente adatti a fare cose che richiedono impegno e una certa precisione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Qualcosa, forse un dettaglio o una sensazione, potrebbe disturbare la vostra serenità, la leggerezza dei pensieri. Chissà se è solo un’impressione oppure no?

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Per fortuna qualcuno, accanto a voi, sembra disposto ad ascoltarvi, a prendere in considerazione le vostre proposte o le cose che proverete a condividere.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Vi confrontate con colleghi e collaboratori molto attenti a ciò che fanno e che svolgono, ecco perché non dovrete prendere nulla con troppa leggerezza.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Cercate di indovinare quali sono le situazioni che non hanno bisogno di misura e logica per non essere forse fuori luogo in certi contesti. Non siate sempre così seri.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Plutone interrompe la festa delle emozioni caricandovi di un pensiero, di un dubbio difficile da controllare, da accantonare. E così gli umori potrebbero cambiare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Luna e Venere spingono per accendere, dentro di voi, emozioni e desideri. Per questo vi confronterete con certe realtà, provando a capire che cosa vi potete permettere.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Preparatevi ad un presente tutto sommato facile e tranquillo, ad un momento in cui nulla sembra muoversi troppo. Godetevi la calma momentanea del cielo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Sarete in vena di notare quali cose non funzionano troppo bene sul lavoro, e come provare a correggerle. Usate questo cielo per migliorare, per essere più precisi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Ci sono momenti in cui dobbiamo lasciare andare certi desideri e vivere delle cose buone che già abbiamo. Non dovete accontentarvi, solo apprezzatevi di più.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Venere e Saturno sono il vostro racconto, quelle energie che vi renderanno cioè capaci di trasformare la fantasia in logica, le intuizioni in qualcosa di vero. E tutto funziona.