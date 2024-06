L’oroscopo di venerdì 7 giugno

O roscopo di venerdì 7 giugno. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Le vostre emozioni si faranno chiare e forti, per questo dovreste lasciare da parte tutto ciò che non è importante, quelle cose che non vi aiutano a stare bene.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Dopo un momento di confusione, ecco che le vostre parole o gli atteggiamenti si faranno funzionali, speciali. Non abbiate fretta di dire, di condividere.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

La Luna vi renderà distratti, ma anche molto desiderosi di ritrovare in voi stessi una nuova chiarezza, la voglia di esprimere parole precise, chiare. Lavorate su questo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Il tono emotivo sta per crescere, per diventare forte e vicino. Dunque caricatevi di buoni propositi e bei pensieri, concentrandovi su tutto ciò che vi piace.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Venere si fa ancora sentire con i suoi inviti verso una gentilezza del tutto speciale. Per questo avete bisogno di brillare, di essere speciali con persone e realtà.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Non abbiate fretta di risolvere qualcosa forse perché spinti dalla Luna e dalla sua premura emotiva. Prendetevi invece del tempo e fate solo se siete sicuri.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Le passioni si prendono dello spazio, rendendovi molto sensibili a ciò che vi piace e che vi sa accendere. Mettete in conto nuovi desideri e bisogni speciali.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Avete bisogno di una nuova chiarezza, di fare luce e ordine tra certe cose che non amate più. Siate gentili ma fermi, determinati nell’ottenere conferme e risposte.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Calano le tensioni e le aspettative rispetto a certe persone. Forse perché avete capito qualcosa, o forse perché qualcuno è più chiaro e trasparente.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

La Luna entra in opposizione facendovi sentire subito in dovere di spiegare, di descrivere e di raccontare qualcosa. Fatelo solo se serve e se migliora la situazione.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Vi piacerà riordinare piccole cose, certi spazi o alcune abitudini. Amerete prendervi cura di quei dettagli che solitamente sfuggono ad un segno fatto d’aria come il vostro.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

La Luna diventerà amica del segno, portandovi emozione, serenità e bisogno di amare. Unica regola sarà la chiarezza, la sincerità con voi stessi e con gli altri.