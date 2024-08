Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Esprimete le vostre emozioni in totale e completa libertà, accendendo pensieri e proposte, raccontando di un entusiasmo che sarà facile raccogliere.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Il momento è propizio per le piccole collaborazioni, per fare ciò qualcosa di forse non troppo importante o divertente ma contando sull’aiuto di qualcuno.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Marte e Giove, sempre presenti nel segno, si connettono ad una Luna leggera e divertente, condendovi il lusso della bellezza, delle cose che vi piacciono.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Bello quando Sole e Luna si parlano e di fanno favori. Per questo vivete un momento fatto per fare, per agire e per concretizzare intenzioni e desideri.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Vi piacerà raccontare, essere ascoltati mentre condividete qualcosa di bello e di speciale. Merito di questa Luna che mette in luce i vostri tratti migliori.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

I dubbi di Mercurio non mancano, però potrete almeno conciliare il bisogno di fare con quelle cose che contano, che importano. Facendo poi le scelte giuste.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Fantastica questa Luna vicina che vi aiuta a connettervi alle persone che contano, che vi riempie di energia vitale. Questo è un momento da vivere al massimo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Vi piacerà provare a capire meglio tutto ciò che vi sfugge, che non potete in alcun modo controllare. Senza però perdere di vista gli impegni e ciò che è importante.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Userete la fantasia e le emozioni per trasformare certe tensioni in passioni, in realtà fatte apposta per essere condivise, raccontate, abbracciate con gli altri.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Non trascurate questa Luna alta e leggera che, però, vi aiuterà a controllare meglio energie e pensieri, che vi regalerà un momento capace di funzionare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Bellissima la sensazione di poter meglio gestire i vostri slanci, quelle piccole esplosioni di entusiasmo che caratterizzano il momento, il vostro presente.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Qualcuno, facendo qualcosa con grinta e motivazione, potrebbe smuovere certe vostre energie, liberandovi da una certa pigrizia e convincendovi a reagire.