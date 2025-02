Ariete

Qualcuno vi ricorderà dell’importanza dei dovere, del fare le cose che davvero servono e che hanno uno scopo, una missione. Ma lo farà con gentilezza, con le buone maniere.

Toro

Davvero un momento che non lesina con i sogni, con le dolcissime illusioni che possono essere pericolose ma che sono anche tanto comode. Sarete speciali, contagiosi.

Gemelli

La Luna potrebbe creare, dentro di voi e tra i pensieri del momento, un dolcissimo caos, un disordine che dovreste provare a vivere senza sensi di colpa e con leggerezza.

Cancro

Bellissimo momento perché ricco di colore e carico di fantasia. Venere vi regalerà immagini e visioni, quelle occasioni che sanno alleggerire e migliorare la percezione del tutto.

Leone

Ci sono momenti in cui gli altri, senza nessuna ragione apparente, si fanno dolci e gentili, stupendoci un po’. Accogliete una gentilezza gratuita, che non chieda nulla in cambio.

Vergine

Questo è il momento di dimostrare a tutti che siete capaci di emozioni, di condividere la bellezza e la passione senza farvi problemi, con consapevolezza e convinzione.

Bilancia

Vivrete situazioni libere e belle ma che dovrete imparare a riconoscere tra le abitudini, tra le solite cose. Perché il cielo ha voglia di coccolarvi un po’, di regalarvi più luce.

Scorpione

Divertitevi insieme agli altri, facendovi coinvolgere in idee e iniziative che vi porteranno allegria, movimento e passione. Perché le stelle non sempre sono tanto simpatiche.

Sagittario

Percepite un intimo bisogno di cose divertenti e speciali, di vivere emozioni vicine e costanti, per migliorare il vostro presente. Solo provate ad essere più aperti alla sorpresa.

Capricorno

Inventatevi un modo diverso di stare con gli altri, di vivere le emozioni più da vicino, dando ragione a chi vi chiede di inventare, di usare anche la fantasia. Vi piacerà.

Acquario

Ci sono momenti fatti apposta per inventarsi qualcosa di nuovo e di diverso, per immaginare altri modi di fare, di agire e di dimostrare. Lasciatevi stupire.

Pesci

Tutto succede nel vostro segno rendendovi speciali e molto carichi. Vincono le emozioni, la bellezza delle passioni, dunque godetevi questo momento davvero unico, intenso.