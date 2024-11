Ariete

Ci sono persone che ci mettono fantasia e immaginazione per agire, per costruire e inventare. Un esempio per voi, un invito a mettere più colore e entusiasmo in tutto.

Toro

Qualcuno sembra fare sul serio, decidendo e scegliendo senza troppe esitazioni, al riparo da quei dubbi che rallentano tutto. Dovete fare la vostra parte.

Gemelli

Mercurio e Nettuno sono in connessione, aiutando il vostro segno a vivere sogni e fantasie in modo naturale, spontaneo, facile. È il momento giusto per immaginare.

Cancro

Intensa ma amica questa Luna Nuova che vi spinge a stare meglio con voi stessi e con tutto. Decidete di vivere in modo più comodo, di prendere con calma ogni cosa.

Leone

Certe persone vivono in modo speciale emozioni e sentimenti, qualcosa che dovreste considerare prima di dire, di muovervi, di decidere. Siate gentili.

Vergine

Ci sono cose che devono essere forse chiarite e discusse. Fatelo ora, forti di stelle e di lune che vi aiuteranno a non sbagliare con le parole, con le espressioni.

Bilancia

Sembra essere un momento interessante, uno di quelli che vi consentono di prendere l’iniziativa ma andando oltre logiche e regole inutili, riconoscendo il valore delle cose.

Scorpione

Siete il segno protagonista del momento. Perché la Luna riparte da voi rendendovi ricchi di iniziativa. Perché Mercurio vi aiuta ad andare lontano con le idee.

Sagittario

Mentre altri si divertono con i sogni e la fantasia, ecco che voi preferite invece non perdere di vista le misure, quelle armonie che sanno rendere più semplice ogni cosa.

Capricorno

Luna e Saturno collaborano, si parlano e si capiscono. Per questo troverete facile e possibile ogni dialogo con chi amate, con quelle persone che contano. Ascoltate di più.

Acquario

Tempo di decidere qualcosa che riguarda il lavoro o gli impegni. Fatelo però aprendo la mente a cose nuove e diverse, senza rispettare troppo da vicino le regole, certe logiche.

Pesci

Intenso questo novilunio che vi piace e che vi aiuta. Questo cielo che vi consente di definire meglio le vostre priorità, decidendo che cosa è importante, chi ci deve essere.