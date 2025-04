Ariete

Qualcuno non avrà nessuna voglia di impegnarsi troppo per piccole cose, per quei dettagli a cui voi guardate ma che altri, invece, non ameranno e non apprezzeranno.

Toro

La Luna vi convincerà a vivere solo le cose migliori del momento, dicendo chiaramente di no a doveri e impegni. Sarete pervasi da una certa insofferenza.

Gemelli

Certe emozioni potrebbero andare contro la qualità delle relazioni, spingendovi a fare cose inutili e dannose in nome di un’energia che esagera. Controllatevi.

Cancro

Meglio non apparire troppo, non dare nell’occhio accendendo tensioni e problematiche di cui non avete bisogno. Meglio optare per uno stile calmo e silenzioso.

Leone

Nonostante tutto, riuscirete a conciliare vita privata e impegni senza rinunciare a niente, senza dover sacrificare nulla di importante, di prezioso. E ne sarete felici.

Vergine

Davvero questa Luna vicina combina guai. Tenete insomma a freno le emozioni muovendovi in modo deciso ma logico, razionale, per non guastare certe intese.

Bilancia

Qualcosa vi aiuterà ad andare d’accordo con gli altri, consentendovi di trovare buone intese e ottime occasioni per le relazioni che contano. Nonostante tutto.

Scorpione

Usate i sogni per andare oltre i problemi e le complicazioni del momento. Chiedete ai sogni come vivere meglio una relazione, per stare bene insieme a chi ha un peso.

Sagittario

Non affrontate nulla con troppa tensione o energia emotiva. Non fatelo perché questo accederebbe immediatamente tensioni e incomprensioni con gli altri.

Capricorno

Avete bisogno di muovervi e di condividere, ma qualcuno sembra ostacolarvi, sembra rendere difficile il tutto. Fate e agite senza dar retta a nessuno.

Acquario

Qualcuno farà qualcosa dimostrandovi di non aver capito, di non saper apprezzare le cose che fate, gli aiuti che vorrete dare. Non prendetevela, non è colpa vostra.

Pesci

L’opposizione della Luna rappresenta vi sfiderà a mantenere fermo l’umore e i dialoghi del momento. Rinunciate ai consigli della pancia e scegliete di ascoltare solo la logica.