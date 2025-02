Ariete

Le emozioni andranno migliorando, crescendo e alleggerendosi. Nessuna fretta di sorridere, nessuna premura di abbracciare, tutto andrà come deve, come può.

Toro

State facendo ordine e chiarezza tra certe idee, per questo la fretta inutile di Urano non vi serve e non vi convince più. Prendetevi tutto il tempo che vi serve per capire.

Gemelli

Mercurio litiga con Urano, descrivendo un momento in cui preferirete le cose semplici e chiare, quelle che non hanno bisogno di inventare niente, che non devono stupire.

Cancro

La Luna, ancora forte e calda, adorerà ogni genere di fantasia, amerà credere anche nelle cose meno possibili, quelle difficili da accettare. Un momento di incanto.

Leone

Se davvero volete parlare e dire in modo chiaro e preciso, allora dovrete mettere da parte tutto ciò che inventa, che articola, che complica le parole. Siate semplici.

Vergine

Le stelle spostano la vostra attenzione sulle piccole cose, su quei dettagli che avevate forse perso di vista. Per questo sarete poco interessati a chi o a cosa fa grandi discorsi.

Bilancia

Ascoltate una Luna importante che vi consiglia di lasciar fare alla fantasia, di non rimanere troppo a lungo legati alla logica, perché non vi servirebbe a nulla.

Scorpione

Qualcosa, dal di dentro, vi suggerisce di non avere mai fretta di amare, di dire cose speciali, di abbracciare persone e realtà. Siate più prudenti con il cuore.

Sagittario

Qualcuno sembra avere voglia di fare ogni cosa con grande calma, dunque abbassate le vostre aspettative e siate un po’ meno esigenti con gli altri. Rallentate un po’.

Capricorno

Noterete come qualcuno vuole poter vivere anche di sogni, di immaginazione, nonostante voi proviate a riportalo nella realtà. Ma presto dovrà ricredersi.

Acquario

Mercurio rende così chiare e evidenti certe realtà da non aver alcun bisogno di inventare, di creare alternative. Nutritevi di chiarezza, di semplicità.

Pesci

Ringraziate l’amicizia della Luna che vi concede ancora momenti fatti per stare bene, per dare libero sfogo alla vostra immaginazione, alla vostra libertà di pensiero e di emozione.