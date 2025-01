Ariete

Attenzione a non dire e a non parlare in modo un po’ supponente, finendo per sembrare troppo orgogliosi, poco empatici con chi vi ascolta. Rivedete alcune cose.

Toro

Avere fretta e bisogno di fare troppo finirebbe per ritorcersi contro di voi. Meglio insomma scegliere con calma e con attenzione le vostre priorità per non sbagliare.

Gemelli

Sentite di dover risolvere certe questioni mettendoci impegno e precisione. Per questo stavolta non darete troppa importanza alla forma, alle buone maniere.

Cancro

Tenderete a gestire certe situazioni usando il vostro solito ottimismo, convincendovi che in fondo tutto andrà bene, non sarà così difficile o grave. Chissà che funzioni.

Leone

Amerete sognare in modo intenso, coltivando grandi aspettative, puntando sul meglio e sul massimo. Per poi chiedervi se ci credete, se ne siete convinti.

Vergine

Sarete particolarmente attenti e concentrati sulle imperfezioni, su tutto ciò che non funziona come dovrebbe. Perdendo un po’ di vista la vera missione, ciò che è importante.

Bilancia

Questa Luna, leggera e ottimista, non sembra convincervi fino in fondo. Così finirete per non credere mai veramente a certe promesse, ad alcune possibilità.

Scorpione

Facile notare come qualcuno stia forse prendendo non abbastanza seriamente qualcosa, finendo per fare errori, per avere risultati dubbi e mai scontati.

Sagittario

L’opposizione della Luna amplifica e ingrandisce i vostri errori, le contraddizioni del vostro essere, finendo per farvi sentire poco adatti a certe situazioni. Non siate troppo critici.

Capricorno

Dando troppa importanza a dettagli e a particolari, perderete di vista il disegno vero, la reale missione del momento. Siate meno precisi, meno sensibili a ciò che non sia fondamentale.

Acquario

Siete propensi al divertimento, a vivere cose speciali e leggere che possano distrarvi dagli impegni, dalle cose che dovete fare. Ci mettete luce, stupore, intelligenza.

Pesci

Qualcosa vi disturba, impedendovi di vivere e di celebrare una bellissima Venere nel segno. Sarete forse troppo attenti a certe cose che non vi piacciono, finendo per dimenticarvi della bellezza.