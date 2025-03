Ariete

Sarete assolutamente chiari e sinceri, talmente tanto da convincere chiunque delle vostre ottime intenzioni. Riuscirete così a farvi voler ancora più bene.

Toro

Parlare in modo chiaro e diretto vi farà molto bene. Vi aiuterà a mettere da parte ogni illusione o malinteso, migliorando il vostro tono energetico e la qualità dello stare insieme.

Gemelli

Siate decisi e precisi quando fate, mentre agite e lavorate. Fatelo per ottenere il massimo risultato, per avere i riscontri e i risultati in cui state sperando.

Cancro

Sarete in vena di fare e di impegnarvi, forse anche per mettere a tacere certe voci, per silenziare chi crede in qualcosa di non vero, chi dice cose sbagliate.

Leone

Questa Luna vicina vi consentirà di connettervi a mille energie e occasioni. Vi sentirete ottimisti e gentili, sempre capaci di fare ciò che dovete, di risolvere certe questioni.

Vergine

Per una volta sentitevi liberi di credere al destino, di lasciar fare alle stelle, senza preoccuparvi eccessivamente di come andranno certe cose. Rilassatevi.

Bilancia

Sarete decisamente in vena di condividere e di raccontare i vostri sogni, le vostre ambizioni, i desideri che vi stanno muovendo dal di dentro. E sarà bello notare la reazione degli altri.

Scorpione

Giusto preoccuparvi per una questione di lavoro, mettendoci tutto l’impegno e l’attenzione che servono per risolvere forse un problema. Non risparmiatevi.

Sagittario

Qualcuno avrebbe voglia di grandi emozioni, di coccole e parole dolcissime. Provate ad accontentarlo, così da vivere meglio questo momento, da sentirvi più leggeri.

Capricorno

Non siate critici con nessuno ma, al contrario, osservate quello che sta facendo. Fatelo per imparare qualcosa di nuovo, per capire come interagire o collaborare.

Acquario

Dimostrate di non avere nulla da nascondere o da mentire andando incontro agli altri, mettendo davanti a tutto le emozioni, un affetto sincero e spontaneo.

Pesci

Sentite di essere vicini ad un chiarimento, che presto potrete finalmente dare il giusto peso e valore a qualcosa, a qualcuno. Ma non siate impazienti di sapere.