Ariete

Ci sono giorni in cui le parole non servono, perché gli altri capiscono solo i gesti, solo i fatti. Proprio come ora, mentre qualcuno si aspetta da voi un riscontro.

Toro

La Luna parla di emozioni amiche che vi accompagneranno facendovi vivere con leggerezza ogni cosa. Contate sui sentimenti, meno sulle idee o sulla logica.

Gemelli

Dovrete imparare a gestire meglio certi umori che sembrano voler complicare i compiti del momento. Non fatevi influenzare dalle apparenze che si sbagliano.

Cancro

Avete decisamente voglia di cose gentili, di sensazioni che non hanno bisogno di essere capite o spiegate ma solo vissute, indossate. Sentitevi sempre liberi.

Leone

Qualcuno apprezzerà le vostre idee e i vostri obiettivi, meno forse il modo con cui provate ad ottenere, a conquistare un risultato. Siatene consapevoli e accettate consigli.

Vergine

Proteggetevi da una improvvisa voglia di incontrare gli altri, di esprimervi e di abbracciare tutti. Siate insomma meno impulsivi con le relazioni, meno frettolosi.

Bilancia

Avrete voglia di occuparvi di piccole cose, usando il vostro tempo libero per risolvere, per sistemare e fare ordine. Dunque saprete usare benissimo il presente.

Scorpione

Divertitevi insieme a persone disposte a scherzare con tutto, con chi vi darà soddisfazione comportandosi in modo complice. È il momento di cedere alle tentazioni.

Sagittario

Non avete bisogno degli altri per risolvere o sopportare alcune questioni personali, certe preoccupazioni che hanno bisogno di attenzione. Non siate troppo social.

Capricorno

Per questa volta, lasciate che le cose si risolvano da sole, consentendo agli altri di fare come credono, senza intervenire troppo spesso, senza distribuire mille consigli.

Acquario

Vi muoverete usando il cuore, mettendo in gioco una certa dolcezza e un po’ di sano affetto. Solo così potrete ottenere ciò che sperate, arrivando dritti al punto.

Pesci

La Luna, nel vostro segno, vi renderà piuttosto desiderosi di stare da soli, di compiere in autonomia riflessioni e considerazioni, al riparo da consigli o da interferenze.