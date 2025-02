Ariete

I vostri sogni non hanno nessuna fretta, almeno loro. Lasciatevi piuttosto incantare da chi vive di un ottimismo comodo e gentile, di chi non ha premura di vincere.

Toro

La Luna oggi collega Venere a Giove, aiutandovi a credere in cose buone, a trovare sempre uno spunto per stare bene con tutto, in ogni situazione. Usate le emozioni.

Gemelli

Il vostro vero nemico potrebbe essere la fretta, un bisogno incomprensibile e ingiustificato di fare velocemente, qualcosa, che vi farebbe perdere di visa una certa bellezza.

Cancro

Saprete muovervi e agire rispettando sempre i vostri principi, i vostri pensieri e le vostre convinzioni. Per non tradire niente e nessuno, per essere orgogliosi di ciò che fate.

Leone

Vietato essere troppo impazienti o eccessivamente originali. Meglio, insomma, dare la precedenza alle cose solide e normali, coccolando la vostra voglia di intimità.

Vergine

Non potrete non notare come qualcuno, in queste ore, sembra volersi fidare del destino, non preoccupandosi mai veramente di come andranno le cose. Prendete spunto.

Bilancia

Usate la Luna, oggi in vena di farvi sognare, per credere alle cose migliori, per non smettere di coltivare le giuste e necessarie speranze, rendendo ogni cosa sopportabile.

Scorpione

Qualcuno vi chiederà grande attenzione, vorrà essere al centro dei vostri pensieri, delle occupazioni del momento. Provate a dedicargli il meglio, il massimo.

Sagittario

Emozioni e sentimenti saranno le energie più importanti di questo cielo, le forze che vi muoveranno convincendovi a vivere da vicino persone e realtà. Fate sul serio.

Capricorno

Non rallentate o rimproverate qualcuno che sta facendo qualcosa con vera e sincera passione, con il giusto entusiasmo. Lasciatelo fare anche se non sarete d’accordo con i suoi obiettivi.

Acquario

Accettate che qualcuno abbia voglia di fare con calma, di vivere in modo facile e lento ogni cosa, per capire e assaporare meglio il senso del presente.

Pesci

Sarà occupandovi e preoccupandovi di piccole cose che potrete trovare un senso e una bellezza al momento. Date importanza ai dettagli, appassionandovi al quotidiano.