Ariete

Qualcuno vi dimostra di aver bisogno di capire meglio certe realtà, alcune dinamiche, e voi davvero dovrete essere sinceri ma costruttivi. Una buona occasione per parlare.

Toro

Venere, che sa di essere distratta, cercherà risposte in una logica distante ma potente. Dunque nessuna paura di pensare a qualcosa di diverso ma che vi faccia sentire migliori.

Gemelli

Sarà un tempo fatto anche di leggerezza, di piccole e innocenti distrazioni che vi aiuteranno a migliorare il rapporto con l’energia, con il sentire e il voler bene.

Cancro

Sentite crescere il bisogno di fare ogni cosa con calma e precisione, per questo non avrete voglia di fare di corsa, preferendo tutto ciò che sia normale, solito e solido.

Leone

La Luna brilla insieme a voi, avvicinandovi alle emozioni, alle passioni. E questa energia vi convincerà a rinunciare a quella strana originalità di cui non vi fidate.

Vergine

Venere vi aiuterà ad accettare e a capire certe debolezze, alcuni modi di fare e di amare che non capite ma che saprete accogliere, fare vostri. Siete in ottimo mood.

Bilancia

Difficile resistere alla tentazione di condividere i vostri dubbi, quelle cose che non vi quadrano e che non vi convincono e che proverete, in qualche modo, a discutere.

Scorpione

Mentre qualcuno è alla ricerca di risposte e di scelte, voi deciderete invece che la calma e la pazienza siano le vostre energie migliori, ciò che vi guiderà prossimamente.

Sagittario

Chi amate, e chi avete vicino, sta decidendo quanta dolcezza mettere in questo presente. E voi provate a dare una mano dimostrando grande bellezza, un incanto speciale.

Capricorno

Approfittate dei tempi lunghi di qualcuno per rimettere in ordine idee e intenzioni, per ritrovare certi pensieri o alcune questioni che avevate perso di vista.

Acquario

Saprete correggere certe parole, alcuni atteggiamenti, così da comunicare in modo chiaro e ineccepibile. Perché, alla fine, sapete di poter contare sull’intelligenza.

Pesci

Questo Sole si tuffa in Saturno portando i vostri entusiasmi e le vostre spinte vitali a dover considerare meglio le regole, le logiche del tutto. Niente sarà per caso.