Ariete

La Luna vi ricorda tutta l’importanza di fare e di vivere anche cose belle, comode e divertenti. Fatelo per non rendere ogni cosa piatta, banale, noiosa.

Toro

Farete volentieri luce tra piccole cose di casa, chiarendo e risolvendo problemi o blocchi che sembrano guastare l’armonia domestica e familiare. Muovetevi con gentilezza.

Gemelli

Non sempre la chiarezza delle vostre parole e delle azioni del momento vi aiuterà a vincere, ad avere ragione. Forse non dovreste dire tutta la verità, dicendo innocenti bugie.

Cancro

Avete voglia di distrarvi, di non pensare mai troppo e mai a lungo, accettando volentieri cose normali, solite, in nome di una lentezza che farà bene al cuore.

Leone

Ospitate la Luna Piena del momento, per questo vi sentite particolarmente luminosi, capaci di dire e di riflettere perfettamente ogni cosa. Solo non esagerate con le prove pratiche.

Vergine

Non avete voglia di far venire a galla certe verità, di confessare o di ammettere certe debolezze che non dovrebbero essere affrontate in questo momento.

Bilancia

La Luna illumina i vostri sogni, la vostra capacità di immaginare, di inventarvi qualcosa. Spiegandovi, anche, che proprio i sogni non hanno bisogno di alcuna logica.

Scorpione

Prendetevi un momento per riflettere, per capire meglio se ciò che state facendo, soprattutto sul lavoro, abbia un senso oppure no. Andate oltre la logica per intuire.

Sagittario

Quando vogliamo veramente decidere che cosa è importante e cosa invece no, abbiamo bisogno di stare da soli, di non chiedere troppi pareri o consigli. Pensate in silenzio.

Capricorno

Non fate pressione e non spingete nessuno ad agire, perché la Luna aiuterà gli altri a prendere l’iniziativa e a muoversi. Date di tempo e di fiducia a chi vi è accanto.

Acquario

Il plenilunio opposto sembra voler fare finalmente luce sulla qualità di un rapporto, di una relazione. Momento ideale per dirvi la verità, per ammettere luci e ombre del cuore.

Pesci

Qualcuno potrebbe non essere troppo contento o soddisfatto nel dover accettare un compito, un incarico. E voi fate la vostra parte non chiedendo nulla di troppo.