Ariete

Dalle vostre parti c’è tanto bisogno di passione, di calore e di una forza che non si accontenti mai troppo facilmente. E certi impegni si fanno subito insopportabili.

Toro

La Luna scherza con i vostri umori e con le sensazioni, facendovi sentire un po’ meno forti e decisi rispetto a certe persone. Meglio dare retta a qualcuno, meglio ascoltare.

Gemelli

Avreste solo voglia di stare con certe persone, di condividere il vostro tempo e il vostro amore con chi se lo merita. Ma gli impegni non vi lasciano così liberi di fare.

Cancro

Improvvisamente potreste sentirvi forti e decisi, più che mai desiderosi di fare la vostra parte, di impegnarvi per ottenere qualcosa di meglio. Miracoli della Luna.

Leone

Avreste voglia di ruggire, di vivere per davvero le cose del momento, quei dettagli che rendono speciale ogni cosa. Provate a non farvi condizionare da nessuno.

Vergine

Le emozioni andranno lentamente calando e facendosi meno importanti. Così da restituirvi la giusta serenità, così da ridarvi la voglia e la capacità di decidere.

Bilancia

Attenzione a non sottovalutare qualcosa di piccolo ma di prezioso, un impegno che forse non vedete ma che si fa sentire. Siate precisi per non dover dar ragione a qualcuno.

Scorpione

Anche se Mercurio vi dà l’aria di non essere così precisi, per questa volta sarete voi ad avere ragione, a fare le cose nel modo più adatto, quello che ci vuole.

Sagittario

Assecondate una persona che vi chiede maggiore libertà di pensiero e di azione. Perché anche voi, in fondo, siete alla ricerca di nuove emozioni, di altre proposte.

Capricorno

Non è il momento per dedicarvi a piccole cose o per sbrigare compiti non così importanti. Meglio, invece, concentrarvi solo su ciò che conta veramente.

Acquario

Saturno è troppo incerto e indeciso per dare retta ai sogni per credere in qualcosa di futuro, ma che ancora non potete toccare. Mettete da parte le speranze e vivete il presente.

Pesci

Qualcuno sbaglia, ma intanto critica la vostra strana logica, le vostre scelte discutibili. Quindi non date retta a chi parla senza aver capito, senza avere forse ragione.