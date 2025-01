Ariete

C’è un po’ di tutto in questo cielo. C’è il bisogno di riflettere per capire meglio certe questioni di lavoro, c’è la voglia di dedicare tempo e energia alla casa. A voi la scelta.

Toro

Il Sole accende e riscalda quell’Urano sempre fisso nel vostro segno, quelle rivoluzioni e quei cambiamenti che tardano ad arrivare. E forse ora potete capire il perché.

Gemelli

Tempo di stabilire fino a dove siete disposti ad arrivare, quanto e quando impegnarvi per qualcuno, dimostrando la vostra generosità. Siate chiari, non fate strane promesse.

Cancro

Il vostro segno ospita una Luna Piena ricca e generosa. Sarà insomma un momento che vi farà riflettere, che vi aiuterà ad apprezzare di più una persona vicina e importante.

Leone

Potreste avvertire il bisogno di cambiare certe consuetudini, di ribaltare le solite abitudini per vivere qualcosa di più intenso e interessante. Ma non tutto è così facile.

Vergine

Tempo di fare luce sui sogni, di chiarire e confessare certi progetti che guardano dritti in faccia al destino, al futuro. Perché avete bisogno di capire cosa funziona e cosa invece no.

Bilancia

Nonostante una sana inquietudine interiore, la Luna Piena vi obbligherà a capire meglio che cosa volete dalla professione, quali siano le vostre nuove direzioni di vita.

Scorpione

A parole sarete pronti per cambiare, per fare cose diverse e speciali, ma nei fatti no. Perché qualcosa è oggettivamente difficile, perché certe realtà non si possono sostituire così.

Sagittario

Siate passionali, coraggiosi, capaci di fare le cose in modo diverso ma non troppo. Metteteci insomma più fantasia per ottenere risultati migliori, per darvi una possibilità.

Capricorno

Di fronte ad una grande Luna che vi obbliga a guardare in faccia rapporti e persone, ecco che preferirete comportarvi in modo insolito, così da attirare attenzione e curiosità.

Acquario

Non credete a chi promette o minaccia grandi cambiamenti, a chi non sembra essere disposto a continuare con qualcosa. In realtà nulla sembra mutare d’aspetto.

Pesci

Fidatevi di una Luna grandissima e generosa, di quei sentimenti che fanno sul serio, aiutandovi a sopportare ogni impegno, ogni limite o condizione. Siate gentili con il presente.