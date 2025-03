Ariete

Per una volta, sarete sensibili e portati verso tutte quelle piccole cose che solitamente non vi appassionano affatto. Dedicatevi a qualcosa di intimo, di personale.

Toro

Deciderete di ascoltare i consigli di qualcuno che vi suggerisce di non fare qualcosa, di non sottovalutare certi sforzi o certi impegni. Qualcuno che ha ragione.

Gemelli

Una certa pigrizia interiore vi convincerà a dire di no a chi vi propone, a chi vi vorrebbe forse coinvolgere in una sua idea o iniziativa. Non fatevi influenzare.

Cancro

Sarete in vena di agire, di fare concretamente, mettendo da parte ogni ideale o progetto lontano. Avete voglia di fare cose normali, pratiche, senza inventare nulla.

Leone

Sembrate riuscire ad allontanarvi da qualcuno o da qualcosa con cui vi siete confrontati. Avrete voglia e bisogno di sentirvi più liberi, più capaci di vivere ciò che volete.

Vergine

Certe emozioni e sensazioni potrebbero allontanarvi da certe persone, rendendovi piuttosto insofferenti. Meglio puntare su situazioni poco affollate.

Bilancia

Qualcosa sembra convincervi a fare ogni cosa da soli, consapevoli dei vostri limiti ma anche decisi a non chiedere aiuti, a non domandare mai troppi favori.

Scorpione

Questa Luna vi piace e vi è amica. Potete insomma contare sugli umori migliori, su una concreta voglia di fare cose, di conquistarvi piccoli ma significativi risultati.

Sagittario

Preoccuparvi eccessivamente per qualcosa di pratico, dando retta ad una Luna che si impone, potrebbe finire per guastare le relazioni, lo stare insieme agli altri.

Capricorno

Fidatevi di chi sembra condividere, con voi, interessi e obiettivi comuni. Per questa volta non fate tutto da soli, lasciando che qualcuno diventi parte di un’idea.

Acquario

Preoccuparvi per come qualcuno sta agendo o si sta comportando potrebbe rallentare le vostre idee, facendovi rinunciare a qualcosa di bello. Pensate di più a voi stessi.

Pesci

Provate a raccontare solo le cose migliori, senza voler condividere pensieri o preoccupazioni che non interesserebbero troppo a chi vi ascolta. Siate più social, più sorridenti.