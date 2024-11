Ariete

Grazie alla vicinanza lunare potrete sperimentare sia il gusto per la fantasia che la comodità della logica, della precisione. Per un momento equilibrato in cui non esagerare.

Toro

Non sarete troppo influenzati dalle bizze di una Luna accesa e movimentata. Non lo siete perché Venere è solida e ferma, perché la vostra energia è stabile.

Gemelli

Bellissimo questo cielo che davvero vi consente di andare d’accordo con tutti, di sentirvi in sintonia e in armonia con i pensieri e le idee degli altri. Amori al top.

Cancro

Sentirete la voglia di accogliere sia l’intelligenza che la fantasia, così da non precludervi mai nulla, da non rimanere mai a corto di idee o di soluzioni. Va bene così.

Leone

Ci sono momenti, come questo, in cui i vostri pensieri danno il massimo, forse perché riuscite ad appassionarvi alle cose giuste, a quelle migliori. Succede.

Vergine

Qualcuno agirà e farà qualcosa, così da rendere molto facili e leggere le vostre connessioni con le persone vicine. Qualcuno sa come convincervi, come fare.

Bilancia

Questa Luna opposta in qualche modo vi obbliga a conciliare realtà e fantasia, a mettere d’accordo ogni cosa. Ma questo è un compito che a voi riesce facile.

Scorpione

Il Sole vi aiuta a vivere come piace a voi, facendo ogni cosa nei modi che vi sono più congeniali, e senza mai correre o andare di fretta. Un piccolo lusso.

Sagittario

Divertitevi insieme alla Luna, fate cose simpatiche e curiose, usando le migliori energie del momento. Perché questo vi aiuterà a vivere meglio anche gli amori.

Capricorno

Sentite, forte e chiaro, il bisogno di costruire un’energia migliore in casa, andando d’accordo con la famiglia, con le persone vicine. E sarete bravi nel muovervi.

Acquario

A volte le parole possono più di mille fatti. La Luna sembra concedervi il dono della convinzione, del saper conquistare attenzione e consenso da tutti. Solo con le parole.

Pesci

Non perdete tempo a parlare e passate subito all’azione. Agite e muovetevi velocemente, perché questa è la giusta occasione per testare l’amicizia e la collaborazione di qualcuno.