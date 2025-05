Ariete

Vi piacerà stare con gli altri, condividere momenti e ispirazioni, capendo di essere davvero capiti, amati e ascoltati. Non dovrete fare altro che essere voi stessi, spontanei.

Toro

Qualcosa vi convincerà a mettere da parte certe questioni di principio per vivere serenamente una situazione, dando ragione a qualcuno, rinunciando a discutere.

Gemelli

Momento ideale per esibire anche la vostra forza, anche quel lato forse meno gentile di voi che però, di tanto in tanto, serve, va usato. Non abbiate paura di imporvi.

Cancro

Nutritevi di energie forti, vibranti, rinunciando per un momento alla solita dolcezza, alla pigrizia. Solo così sentirete di poter usare bene il presente, le occasioni del momento.

Leone

Marte, con la sua energia ruggente, saprà trovare chi lo ascolta, o quelle intenzioni che hanno bisogno di passione, di forza. Esibite solo la parte più tosta di voi.

Vergine

Anche se la Luna proverà a trasmettervi languori e nostalgie, voi godetevi questo cielo solido e sereno, queste proposte che sembrano aver qualcosa di serio da dirvi.

Bilancia

Dovrete arrendervi alle idee e alle proposte di qualcuno, accettando che vi siano buone ragioni per non dire di no. Un piccolo sforzo d’orgoglio che saprà premiarvi.

Scorpione

Stavolta vincete voi. Voi con le vostre passioni e convinzioni, voi con la capacità di spiegare a qualcuno che si sbaglia, che non c’è ragione per non darvi ascolto.

Sagittario

Luna, Venere e Marte vi concedono un momento in cui passioni, emozioni e energie sanno collaborare, rendendo speciale ogni cosa, portandovi molto lontano.

Capricorno

Dovrete contare su idee solide e funzionali, su quei sogni che sanno però funzionare, che non si perdono nella fantasia. Mettete d’accordo logica e originalità.

Acquario

L’amore per il sogno, unito ad una speciale dolcezza nel vostro modo di comportarvi, saranno alla base della capacità di rendere migliori i rapporti. Saprete gestire ogni situazione.

Pesci Saprete compensare i dubbi del fare e dell’agire ricercando forza nelle emozioni, nelle occasioni per fare ma con il cuore. La passione sarà la vostra vera risposta.