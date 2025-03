Ariete

Regalatevi un tempo lento e gentile, un momento fatto apposta per mettere ordine tra le idee per poi fare di più e di meglio. Per questa volta non serve correre.

Toro

Urano chiacchiera con il Sole aiutandovi ad inseguire un sogno, a decidervi velocemente circa un’occasione o una proposta. Oggi farete le scelte migliori.

Gemelli

Rifletterete spesso sul peso e sull’importanza che ha per voi il lavoro, il fare, l’impegnarvi. Per misurare la vostra reale soddisfazione per tutto ciò che vi chiede tempo.

Cancro

Non sempre la vostra sincerità, o le cose che direte considerando il momento, saranno apprezzate o accettate da qualcuno. Tenete conto di altri pareri.

Leone

Urano vi trasmette una certa voglia di cambiare, di inventare, di fare cose diverse e divertenti. Un invito che non dovreste in alcun modo trascurare. Vivete l’energia.

Vergine

Ospitate una Luna Nuova che si ribella a Saturno e ai suoi limiti, per questo sarete in vena di discutere obblighi e doveri, sentendovi un po’ più liberi di essere, di fare.

Bilancia

Accettate di vivere dubbi e incertezze nonostante le spiegazioni di Mercurio, malgrado qualcosa vi abbia aiutato a capire. Lasciate che certe cose si confondano.

Scorpione

Siate fantasiosi, ricchi di immaginazione, per fare proposte che sappiano sorprendere e anche divertire chi vi ascolta. Momento adatto per liberare certe idee.

Sagittario

Questa Luna Piena saprà, certamente, aiutarvi a capire e a valutare meglio alcune questioni di lavoro, certe realtà che vorreste affrontare. Sentitevi liberi di discutere.

Capricorno

Parlerete in modo speciale, divertendo e attirando sempre l’attenzione di qualcuno. Saprete sorprendere per la velocità e l’originalità delle vostre parole.

Acquario

Alcune persone sembrano essere un po’ annoiate e ricercano fantasia, colore e una certa originalità. Non bloccate mai i pensieri, puntando sulla leggerezza delle parole.

Pesci

Il plenilunio, opposto, vi convincerà a vivere e affrontare una relazione in modo diverso, meno legato a principi e regole, molto più disposto a giocare, a dialogare.