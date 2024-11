Ariete

Perdete l’amicizia della Luna e subito ci sono cose, compiti o impegni che vi pesano, che non vi fanno apprezzare il momento. Siate più aperti con chi vi sarà vicino.

Toro

Momento emotivamente solido e luminoso. Le emozioni funzionano e vi danno ragione, abbracciate una leggerezza speciale che vi arriva da lontano.

Gemelli

Certe idee o desideri vi aiuteranno a liberarvi da pensieri pesanti, da dubbi che non aiutano. Sognate sempre un po’, non mettete troppi limiti al possibile.

Cancro

Vi sentirete sempre più dolci, sempre più bisognosi di vivere cose intime e speciali. Lasciate perdere i grandi impegni e dedicate più tempo a voi stessi, a chi amate.

Leone

Qualcosa sembra sconsigliarvi di ascoltare Marte – molto vicino – e di comportarvi in modo molto più gentile, più rispettoso dei tempi e delle persone.

Vergine

Avete voglia di impegnarvi, di fare qualcosa di importante, di risolvere certe realtà. Luna e Venere vi aiuteranno a fare ogni cosa nel modo giusto, sfruttate l’attimo.

Bilancia

Grazie agli spostamenti lunari, ecco che la qualità delle relazioni e dello spirito migliorerà notevolmente con il passare delle ore. Preparatevi a stare molto meglio.

Scorpione

Dovrete dare ragione a qualcuno, ammettendo i punti di forza degli altri. Siate obiettivi e non alimentate questioni di principio o un orgoglio del tutto inutile.

Sagittario

Un dettaglio o una strana parola potrebbero guastarvi l’umore del momento. Voi però evitate di essere troppo sensibili rispetto a qualcuno e siate forti.

Capricorno

Idee, pensieri e soluzioni saranno una compagnia costante. Noterete anche come tutto ciò che proporrete sia migliore rispetto a quello che diranno gli altri.

Acquario

Da un modo di parlare e di comportarvi tosto e deciso, lentamente passerete ad uno stile decisamente dolce, gentile. Facendo anche pace con voi stessi.

Pesci

Fate subito e velocemente qualcosa (che non vi piace) per poi godervi un momento gradevole, per rilassarvi e tornare ad occuparvi di emozioni, di sentimenti.