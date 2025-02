Ariete

Avreste voglia e bisogno di sentire che funzionate, che state facendo qualcosa di utile e di importante, ma non sempre ci riuscirete. Marte esita allungando i tempi.

Toro

Avrete voglia e bisogno di inventare, di fare proposte, ma senza mai usare troppa fantasia o allontanandovi molto dalla realtà. Perché in fondo siete un segno concreto.

Gemelli

Aspettate che le emozioni migliorino prima di affrontare una questione delicata, prima di fare domande o di provare a scoprire nuove verità. Tutto succederà spontaneamente.

Cancro

Avrete sempre più voglia e bisogno di esprimervi, di parlare di qualcosa di poco chiaro ma di molto affascinante. Lasciate fare alla Luna, perché lei deciderà le vostre preferenze.

Leone

Grazie alle stelle, presto sarete pronti per discutere di qualcosa che non vi quadra, di una questione che non fa nulla per venire allo scoperto e per lasciarsi vedere.

Vergine

Ancora un momento in cui sarete assolutamente irremovibili circa la chiarezza, circa il bisogno di fare ogni cosa seguendo la logica, e non la fantasia.

Bilancia

Le emozioni sono in netta crescita, accendendo dentro di voi la voglia di cose speciali, proibite, il bisogno di qualcosa che vi faccia trasgredire regole e abitudini.

Scorpione

Visto che Marte non smette di confondersi e di sbagliare, almeno voi avrete voglia di fare sogni concreti, di sperare in qualcosa che sia possibile. Per non sentirvi troppo lontani da tutto.

Sagittario

Sarete particolarmente esigenti con una persona amica, chiedendo una grande prova di verità, domandando sincerità per potervi fidare, per costruire qualcosa di solido.

Capricorno

Non lasciate che un dubbio o che una paura possano impedirvi di prendere una decisione, di fare qualcosa di pratico. Chiedete un consiglio, fatevi ispirare dal coraggio di qualcuno.

Acquario

La Luna si connetterà a quel Plutone che si muove nel vostro segno, così da farvi spesso domandare se state rispettando le giuste e necessarie precedenze con tutto.

Pesci

Qualcuno potrebbe essere molto sensibile ad una questione e pretendere, da voi, un grande sforzo di logica e di concretezza. Mettete in conto che potrebbe esagerare un po’.