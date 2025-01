Ariete

La Luna strizza l’occhio a Giove rendendo magicamente bello e divertente ogni momento, simpatico ogni dettaglio del vostro modo di fare. Un bell’aiuto cosmico.

Toro

Qualcosa, dentro di voi, sembra notare difetti e imperfezioni del fare, o ricordarvi di mettere maggiore attenzione e cura con qualcosa. E subito vi adatterete a questa esigenza.

Gemelli

Parlerete con le emozioni, dimostrando la vostra parte più dolce e gentile. E, così facendo, riuscirete a nascondere le vostre imperfezioni, quelle cose di cui non andate orgogliosi.

Cancro

Dovrete sempre e ancora fare attenzione a come usate la vostra forza, per non dare ragione ad un Marte che sbaglia, che non indovina i tempi e i modi per tutto.

Leone

Grazie ad una Luna vicinissima, saprete credere anche nelle cose impossibili, persino in quelle promesse che già non riescono a mantenere la parola data. Ingenuità? No, ottimismo.

Vergine

A dispetto di qualcuno, Mercurio non smette ancora di farvi sentire i più forti, di regalarvi sicurezza e determinazione per fare tutto come si deve. Difficile per voi sbagliare.

Bilancia

Siate concreti, e mai troppo ambiziosi, con le speranze, con quelle visioni che danno un senso e un’importanza ad ogni cosa. Parametrate meglio le attese per non rimanerci poi male.

Scorpione

Il vostro bisogno di fare sempre di più e di meglio, acceso da una Luna calda ma ingombrante, potrebbe finire per farvi risolvere problemi non vostri, per giustificare gli errori di altri.

Sagittario

Saprete compensare le inesattezze e le esitazioni che state vivendo raccontando di progetti e di programmi importanti, interessanti. Ottimo sistema per non ammettere i vostri limiti.

Capricorno

Mentre voi sembrate non poter andare piano, per colpa di un Marte che vi consiglia la fretta, ecco che qualcuno deciderà invece di fare ogni cosa lentamente, senza perdere di vista i dettagli.

Acquario

Il bisogno che avete di dimostrare emozione e sentimento a qualcuno finirà per rendervi molto divertenti, sempre interessanti e capaci di attirare su di voi la giusta attenzione.

Pesci

Accontentatevi di piccole cose, di quelle abitudini che sanno come darci la sensazione di sicurezza, che ci fanno stare bene, sentire protetti. Non è il momento delle avventure.