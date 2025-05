Ariete

Vi è chiaro che, per poter veramente dare ragione ai vostri sogni, sia necessario migliorare il vostro modo di fare, di organizzare e di programmare ogni cosa.

Toro

Qualcuno si preoccupa di non essere all’altezza, di non poter o saper fare qualcosa di importante. Voi, invece, vivrete serenamente ogni sfida. Mercurio vi dà ragione.

Gemelli

Momento non facile per colpa di una Luna opposta che si diverte a discutere ogni cosa, impedendovi di stare tranquilli, di fare le cose che vorreste.

Cancro

Certe piccole preoccupazioni rischiano di prendersi la scena, impedendovi di fare e di credere in quelle cose che ne valgono la pena. Fate pace con le emozioni per non sbagliare.

Leone

Non siate troppo esigenti e pretenziosi con il piacere, con le cose belle del momento. Perché non sempre potrete concedervi il massimo, e non dovreste sentirvi delusi per questo.

Vergine

Avrete a che fare con persone in vena di dubitare di ogni cosa, di non rispondere alla logica, facendo cose a caso. Uno stile che non condividete e dal quale stare lontani.

Bilancia

Attenzione a non essere troppo negativi con le parole, finendo per mettere ogni cosa in discussione ma senza poi trovare proposte, senza proporre soluzioni.

Scorpione

Andateci piano con le azioni e le iniziative se non ne siete del tutto convinti. Non sforzatevi insomma a fare nulla che non vi piaccia, perché le stelle non vi aiuteranno.

Sagittario

La Luna non smette di mettere in dubbio ogni cosa, facendovi così sentire incerti anche di fronte alle cose più semplici, più evidenti. La soluzione? Mettete a tacere le emozioni.

Capricorno

Avrete a che fare con persone in vena di critiche, di non essere mai troppo convinte o soddisfatte di nulla. Meglio quindi convincervi che esagerano e non ascoltarle.

Acquario

Non date retta ad un amico per cui tutto sembra essere sbagliato, da migliorare. Siate invece consapevoli di tutto ciò che serve e che funziona, accettando qualche critica.

Pesci Gli eccessi di ambizione, o il preoccuparvi di fare sempre di meglio e di più, finiranno con il rallentare o complicare qualcosa. Non siate impazienti, datevi il tempo per tutto.