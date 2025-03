Ariete

Mercurio si ferma dal vostro segno, aggiungendo un certo disordine ai pensieri. Siate meno sicuri di ciò che pensate, accettando di dover discutere qualcosa.

Toro

Mercurio potrebbe togliervi alcune convinzioni o sicurezze a cui vi eravate rivolti per risolvere alcuni dubbi. Per questa volta dovrete rinunciare a tutto ciò che sia certo, sicuro.

Gemelli

Mercurio, il vostro pianeta, si ferma diluendo il peso e la forza di un sogno, di una possibilità. Attenzione anche ai discorsi che farete con gli amici, a ciò che direte loro.

Cancro

Oltre a Venere, ora anche Mercurio sbaglia e si confonde. Si direbbe, insomma, un momento per niente chiaro con il lavoro e gli impegni. Meglio rimandare certe cose.

Leone

Fidatevi un po’ meno delle vostre convinzioni, della sensazione di potercela fare sempre e comunque. Siate più aperti alle critiche, perché forse c’è qualcosa che vi sfugge.

Vergine

Non sentitevi capaci di correggere qualcuno, di poter dare consigli che abbiano un senso e uno scopo. Mercurio vi impone di essere meno sicuri dei vostri pensieri.

Bilancia

La Luna, nel segno, vi spingerà ad essere parecchio critici con voi stessi, con il modo che avete di comportarvi in pubblico, di dire e di interagire con gli altri.

Scorpione

Lasciate perdere tutte quelle piccole cose che, pur richiedendovi impegno, non vi darebbero la soddisfazione che vi aspettereste. Regalatevi del tempo per vivere, per sognare.

Sagittario

Sarete sostenuti dalle migliori emozioni, sempre capaci di metterci sogno e speranza, persino in quelle situazioni che non concedono grande ottimismo. Bravissimi.

Capricorno

L’attenzione e l’importanza che la Luna vi spinge a dedicare agli impegni sarà tale da mettere subito in evidenza tutto ciò che vi limita, che vi distrae. Avete bisogno di agire liberamente.

Acquario

Mercurio si ferma, si blocca, consigliandovi vivamente di misurare e ponderare meglio le vostre parole, di non esagerare mai con le promesse e i discorsi.

Pesci

Il vostro ottimismo e la vostra capacità di rendere ogni cosa più simpatia e leggera saranno particolarmente apprezzati da tutti. Divertitevi a colorare questo tempo.