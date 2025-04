Ariete

Luna e Mercurio vi danno ragione, sostenendo sia le vostre idee che le giuste emozioni. Per questo vivete in modo facile e leggero ogni cosa, e nulla vi pesa troppo.

Toro

La Luna si sposta smettendo di chiedervi piccoli sforzi d’amore. Eppure sentite di dover ancora dare qualcosa a qualcuno che forse merita di più e di meglio.

Gemelli

Siate generosissimi quanto a attenzioni e slanci verso chi amate, chi è importante. Perché il cielo vi vuole così, sensibili e speciali verso tutti. Ve lo potete permettere.

Cancro

Mercurio entra in quadratura e voi subito sembrate ricercare alcune complicità o certi aiuti per non sbagliare, per non mancare con qualcosa di importante.

Leone

Tanti in pianeti amici che vi sostengono, che vi aiutano insomma a vivere piuttosto bene il presente. Emozioni e idee funzionano, concedendovi fortuna e chiarezza.

Vergine

Finalmente Mercurio non è più un problema, finalmente potete immaginare di relazionarvi normalmente con certe realtà, con alcune persone. Sorridete.

Bilancia

La nuova opposizione di Mercurio si aspetta, da voi, una maggiore attitudine verso le parole, verso gli scambi e ogni forma di condivisione. Non è tempo di tacere.

Scorpione

Saprete essere ottimi collaboratori e leader grazie ad una speciale capacità di capire e di intuire ciò che serve, quello che è necessario fare. Importante ascoltarvi.

Sagittario

Bello questo cielo che, da questo momento, sembra voler premiare e migliorare la qualità delle vostre relazioni, degli amori del segno. Divertitevi un po’.

Capricorno

Vi metterete spesso a confronto con qualcuno notando come altri stiano facendo bene. E subito scatterà in voi una sana competizione, che vi spingerà a migliorarvi.

Acquario

Mercurio migliora la qualità del vostro vivere, rendendovi più chiari e più comprensibili agli occhi di chi vi osserva. Potete contare su intese facili e veloci.

Pesci

Il bisogno di impegnarvi e di fare qualcosa di concreto finirà per migliorare ogni rapporto con gli altri. Vi troverete spesso a chiedere, a notare ciò che qualcuno vuole.