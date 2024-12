Ariete

Forse le cose di casa, di famiglia, vi hanno un po’ stancato, per questo affronterete ogni impegno o tutte quelle cose che vi portano lontano con un certo piacere.

Toro

Userete una gentilezza ed una dolcezza molto speciali nel modo di parlare e di muovervi. Eppure, nonostante questo, non smetterete mai di essere persone concrete.

Gemelli

Ottimo il vostro modo di fare e di risolvere ogni cosa, quello stile generoso e sincero che vi consentirà di dare, e di ottenere, ottimi risultati. Né mancheranno gli apprezzamenti.

Cancro

Momento carico di emozione, di forza interiore, di emotività. Qualcosa vi renderà ancora più forti e generosi con l’amore, con la voglia di incontrare chi è speciale.

Leone

Non usate troppa forza o passione con chi, invece, si nutre di emozione, con chi vive e respira dolcezza, armonia, bellezza. Per questa volta non avete ragione voi.

Vergine

Sarà proprio concentrandovi su piccoli e meravigliosi sogni che riuscirete a non sentire il peso e la forza di certe regole, di quelle realtà che limitano i vostri entusiasmi.

Bilancia

A volte, per poter fare veramente bene con il lavoro e le sfide del momento, dobbiamo assumere un atteggiamento tenero, gentile, accudente. Ricordatelo.

Scorpione

Troverete ottimi compromessi tra emozioni e regole, così da rendere ogni cosa facile e gradevole. Qualcosa che vi aiuterà a dimenticare la fretta inutile di certe realtà.

Sagittario

Qualcuno, impegnandosi e facendo, vi farà facilmente sentire in dovere di fare lo stesso, di non mancare mai di fare la vostra parte, ciò che vi spetta. Con qualche senso di colpa.

Capricorno

Il bel trigono in onda tra la Luna e Saturno, sembra promettervi un momento facile e caldo per gli amori, per i rapporti e lo stare insieme. Apritevi alla passione.

Acquario

Fidatevi delle emozioni, agite e muovetevi prendendovi cura anche delle piccole cose, di quei dettagli che solitamente non vedete, che non attirano la vostra attenzione.

Pesci

Saturno, sempre vicinissimo, si connetterà ad una bellissima Luna aiutandovi, così, a percepire come facili e leggeri gli impegni, le cose che vi stanno aspettando.