Ariete

Non sembra essere la giornata ideale per gli amori e le intese. Non lo sarà per colpa di una Luna che semina discordia tra le persone, tra i cuori che si cercano.

Toro

Vi accomuna agli altri una scarsissima voglia di occuparvi di piccole questioni, di comportarvi in modo tale da evitare problemi o complicazioni. Sarete distratti.

Gemelli

Decisamente dovrete immaginare e inventare qualcosa di bello per soddisfare la leggerezza irresistibile di qualcuno a voi vicino. Non siate avari di sogni, di idee.

Cancro

Con il vostro modo di fare, rischierete di complicare inutilmente il rapporto tra impegni pratici e intimità. Cercate di non mischiare troppo ogni cosa, di rispettare limiti e misure.

Leone

Quando parlate dimostrate sempre un grande ottimismo e tanta voglia di farcela, rinunciando, per una volta, a sottolineare tutto ciò che non va e che non vi piace.

Vergine

Tempo di chiedere un parere ad una persona che stimate circa una decisione o un’iniziativa. Perché fare da soli non è sempre l’opzione migliore, quella che serve.

Bilancia

Questa Luna, parecchio vicina al vostro segno, rischia di rendere difficili e superficiali i vostri rapporti, gli amori che vivete. Metteteci molta meno emozione e più logica.

Scorpione

Di tanto in tanto sarete prede di paure difficili da controllare o da capire. Chiedetevi però se abbia un senso preoccuparvi per qualcosa che non potete gestire.

Sagittario

La Luna oggi parla e discute con il vostro Giove, perdonandogli ogni contraddizione, ogni sbaglio. Per questo sarete spesso in vena di sognare, di credere alle stelle.

Capricorno

Le emozioni del giorno tenderanno a farvi sentire spesso in colpa per non dedicare abbastanza tempo o energia alle cose da fare, alle priorità del momento.

Acquario

Sfruttate gli ultimi momenti di amicizia solare per provare a migliorare la qualità di un amore, di un rapporto o di una intesa. Fatelo subito, usando dialoghi che funzionano.

Pesci

Qualcuno si preoccuperà per voi, facendo qualcosa di utile che vi aiuterà a stare bene, o a risolvere un piccolo problema. Siate sempre riconoscenti verso gli amici.