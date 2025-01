Ariete

Potreste registrare cali di energia e di entusiasmo per colpa di un Sole che non vi aiuta, che non vi dà la giusta e necessaria forza. Evitate gli sforzi inutili, le cose che si possono rimandare.

Toro

Siate comprensivi con chi oggi forse non ne ha voglia, con chi non sembra farsi coinvolgere in idee e iniziative. Non siate troppo originali, non cambiate nulla di importante.

Gemelli

Non esagerate con le cose da fare, con gli impegni e le iniziative, perché non sempre ne avrete il tempo e la possibilità. Meglio insomma essere un po’ meno ambiziosi, meglio non strafare.

Cancro

I dubbi di quel Marte troppo vicino finiranno per spegnere entusiasmi e passioni, rendendovi un po’ meno disposti nel farvi coinvolgere da qualcuno. Non sforzatevi.

Leone

Marte si oppone al vostro Sole, per questo sarà facile scivolare in situazioni ad elevato tasso di stress e di fatica. Meglio stare lontani da tutto ciò che vi chiede parecchio impegno.

Vergine

Appena prima di arrivare nel vostro segno, la Luna sarà contraria alle cose che cambiano troppo velocemente e senza pensarci abbastanza. Per questo vi sentirete molto prudenti.

Bilancia

Non lasciate che il vostro modo di vivere impegni e lavoro, forse un po’ eccessivo e stancante, sottragga troppa energia alle cose intime, personali. Siate misurati con tutto.

Scorpione

Momento non facilissimo per il lavoro e gli impegni, forse perché non ne avete voglia, forse perché vi mancano la giusta motivazione e lo spirito adatto. Va così.

Sagittario

Fate e vi impegnate, ma che cosa ne penseranno gli altri di tutto questo darvi da fare? Non sempre sarete apprezzati o capiti per gli sforzi che compite, non sempre riceverete attenzione.

Capricorno

Non scontratevi e non intestarditevi con chi ha deciso di non cambiare, di non provarci. Non fatelo perché non potrete mutare certe convinzioni, certi percorsi di altri.

Acquario

Preparatevi a persone un po’ nervose, a chi si prenderà forse troppo sul serio finendo per non accettare, per non essere così gentile e comprensivo. Non è colpa vostra.

Pesci

Forse vi viene richiesto troppo, si impone un bisogno di risposte e di conferme che non siete disposti a rispettare, ad accontentare. Preparatevi a difendere le vostre precedenze.