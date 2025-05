Ariete

Il bisogno, che sentite, di capire meglio le dinamiche che regolano fortune e destini del lavoro, vi convincerà ad andare anche contro le persone che di solito ascoltate.

Toro

Portare troppo in alto le ambizioni dei pensieri, con riflessioni anche importanti, non farà altro che evidenziare i vostri limiti, le cose che vi separano dalla perfezione. Pensate di meno.

Gemelli

Luna e Mercurio stringono un patto solido, fatto di logica e di precisione. Per questo potrete contare sulla forza delle emozioni, mettendoci il cuore anche quando non è richiesto.

Cancro

Presterete una insolita attenzione alla scelta delle parole, forse per rendere ancora più precise e funzionali le comunicazioni, per non dare di voi un’idea di approssimazione.

Leone

Prendere troppo a cuore certe piccole questioni, non farà altro che rendere meno efficace e fortunata la vostra azione, il vostro modo di impegnarvi. Concentratevi su ciò che merita.

Vergine

Mercurio e la Luna sono fatti di terra come voi, un fenomeno che vi aiuterà ad elaborare ogni pensiero e sensazione perfettamente. Idee e sentimenti collaborano, per fortuna.

Bilancia

Possibile che qualcuno, o qualcosa, finisca con il criticare il vostro modo di andare verso gli altri, facendovi sentire meno capaci di incontrare chi volete. Non credetegli.

Scorpione

Anche se avrete ragione di dire alcune cose, è possibile che le vostre affermazioni possano disturbare la sensibilità di qualcuno. Fate attenzione a come dite.

Sagittario

Il vostro modo di agire e di fare renderà sicuramente felice qualcuno che noterà, in voi, una indubbia capacità di risolvere, di gestire. Non date troppa importanza a certi dettagli.

Capricorno

La Luna, nel segno, vi renderà decisamente più portati a dire, a pensare velocemente e a connettervi. Qualcosa che vi imporrà forse di trascurare, per un momento, certe regole.

Acquario

Capite di dover forse spiegare meglio qualcosa, dovendo persino ammettere di non avere ragione, di esservi un po’ sbagliati. Fatelo soprattutto con chi amate.

Pesci

Nonostante il vostro impegno, noterete come ogni vostro sforzo non sempre sia poi all’altezza di ciò che vi viene richiesto. Uno stimolo a fare di meglio e di più.