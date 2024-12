Ariete

Respirerete una forte e palpabile voglia di originalità, di quella libertà di pensiero e d’azione che solo il cielo ci può concedere, ci può regalare. Sentitevi veri.

Toro

Bello sapere di poter contare su stelle amiche, di quegli astri che vi consentiranno di muovervi e di parlare molto liberamente. Usate parole nuove, inventatevi discorsi.

Gemelli

Sarà interessante inventare modi diversi e speciali per svolgere i soliti compiti, per affrontare una quotidianità che potete permettervi di cambiare un po’.

Cancro

La Luna è ancora nel vostro segno, e da lì vi invita a credere nelle possibilità, a cambiare certi percorsi, inventando nuove risposte. Giocate con la realtà, lei non vi tradisce.

Leone

Provate ad assecondare una speciale voglia di fare cose nuove, di meravigliarvi di fronte alla fantasia di qualcosa, a certe situazioni che sanno come stupirci.

Vergine

Non finisce la vostra specialissima voglia di sognare, di allontanarvi, per un po’, dalla solita e immancabile logica per esplorare qualcosa di nuovo, qualcosa di migliore.

Bilancia

Davvero, in questo periodo, siete carichi di immaginazione, ricchi di fantasia, e lo dimostrerete molto bene. Sarete tra coloro che sapranno gestire meglio ogni problema.

Scorpione

Provate a dare un senso e un’importanza alle cose che succedono improvvisamente, a quei cambiamenti e a quelle novità che hanno bisogno di essere compresi meglio.

Sagittario

Mentre Giove non smette di confondere le vostre idee, o di illudervi circa una verità, ecco che qualcuno saprà invece usare la fantasia per ottenere qualcosa di bello.

Capricorno

La Luna opposta racconta una storia: vi dice, cioè, che saprete dimostrare affetto e coinvolgimento a qualcuno ma con fantasia, senza mai apparire scontati.

Acquario

Non prendete mai troppo sul serio qualcosa che forse non merita grande attenzione o la vostra preoccupazione. Decidete invece di mettere leggerezza in ogni decisione.

Pesci

Metterete l’inguaribile, ma deliziosa, fantasia di Nettuno in connessione con voi stessi, dando il meglio e il massimo con tutti. Di voi si apprezzeranno le visioni, le osservazioni.