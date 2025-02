Ariete

Non manifestate in modo eccessivo passioni e emozioni per non seminare, tra i pensieri di qualcuno, strani e inutili sospetti. Preferite una sana e utile moderazione.

Toro

Attenzione a ciò che davvero comunicate con i gesti e le parole, a quello che gli altri potrebbero capire e intuire, perché potrebbe non essere ciò che avete in mente.

Gemelli

Divertitevi ascoltando una Luna simpatica, dando spazio a quelle buone emozioni che sapranno rendere speciale e interessante il vostro momento. Ve lo meritate.

Cancro

Averte voglia di inventare qualcosa, immaginandovi situazioni diverse e speciali. Eppure qualcuno potrebbe non credervi e non seguirvi in una piccola avventura.

Leone

Quando parlate fatelo con grande leggerezza, senza mai dare troppo peso a niente, lasciando che ogni cosa si esprima in modo facile e spontaneo. Ve lo potete permettere.

Vergine

Se avrete troppa fretta o bisogno di dire e di specificare, finirete con il rendere sospettoso e prevenuto qualcuno che vi ascolta. Tenete sotto controllo paure e preoccupazioni.

Bilancia

Preziosa questa Luna che brilla nel vostro segno regalandovi un momento emotivamente sereno, fatto di umori leggerissimi, di voglia di vivere qualcosa di bello.

Scorpione

State lontanissimi da quelle persone e situazioni che seminano in voi i soliti dubbi, che non vi lasciano troppo tranquilli perché non vi dicono la verità. Proteggete l’umore.

Sagittario

Vivete un sogno o una speranza in modo facile e distratto, senza chiedervi troppo, senza preoccuparvi di ciò che sarà. Momento ideale anche per prendervi cura di un amico.

Capricorno

Non sempre ci sarà chi saprà apprezzare le vostre idee, i vostri desideri e le migliori ambizioni. Dunque andateci piano prima di dire, prima di condividere un desiderio.

Acquario

Non rincorrete troppo il lavoro con le sue preoccupazioni, i suoi pensieri, perché non fareste niente di utile o di buono. Siate più rilassati e meno attenti ai dettagli.

Pesci

Avrete voglia di fare ogni cosa in modo chiaro e completo, senza mai accettare compromessi o scorciatoie, facendo tutto fino in fondo. Qualcosa che però vi peserà.