Ariete

Perché non riprovate a fare qualcosa ma in modo diverso, senza avere paura di cambiare le regole e le abitudini? Urano sembra portare fortuna ai coraggiosi.

Toro

Urano ed il Sole si danno appuntamento tra le vostre stelle, definendo un momento in cui cambiare e guardare alla novità sia normale, inevitabile. Aprite la mente alla novità.

Gemelli

Tutto succede sottovoce, in modo invisibile e poco chiaro. Per questo dovreste regalarvi un po’ di sanissima distrazione, evitando di concentrarvi troppo spesso su ogni cosa.

Cancro

Sarà forse la Luna opposta in vena di fortuna e di riscatto a farvi apprezzare tutto ciò che promette di cambiare certi destini. Ma attenzione a non fidarvi solo delle novità.

Leone

Sembra proprio che siate pronti a compiere un salto, cambiando e diversificando il vostro approccio verso l’impegno, verso la professione. E senza paura.

Vergine

Bello quando il Sole vi aiuta a misurare le distanze, gli impegni e le difficoltà nell’ottenere qualcosa di importante. Ascoltate questo cielo che è in vena di suggerirvi grand cose.

Bilancia

Forte, in voi, il desiderio e il bisogno di sentirvi davvero vicini a certe persone, a quelle situazioni che facilmente si condividono, a quelle idee che non rimangono mai sole.

Scorpione

Sole e Urano, dall’opposizione, si uniscono per trasmettervi una strana sensazione di cose che cambiano, che non restano ferme. Abbracciate la novità, apritevi alle cose nuove.

Sagittario

Ancora per poco Saturno proverà a rallentare le vostre iniziative, ricordandovi di certe logiche e di alcune verità che vi impediscono di volare. Non abbiate fretta.

Capricorno

Potete fidarvi delle novità, di quei cambiamenti che seguono una logica chiara ed evidente, convincendovi che non vi sia nulla di strano o di sbagliato nel fare diversamente.

Acquario

Qualcuno sembra essere capace di cambiare regole e realtà in modo netto, coraggioso e molto deciso. Dunque meglio non sottovalutare chi vi dice di voler reagire.

Pesci Saprete raccontare e parlare brillando per una certa originalità, per la capacità di dire e di descrivere ogni cosa senza mai, per questo, cadere nella banalità. Bravissimi.