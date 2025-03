Ariete

Possibile che qualcuno, svolgendo un compito o facendo qualcosa, finisca per seminare qualche dubbio tra le vostre certezze, tra i vostri principi. Chissà se ha ragione?

Toro

Attenzione a non dimostrare troppo apertamente le vostre reali intenzioni, le passioni che vi stanno muovendo. Non fatelo per non creare sospetti o rinunce.

Gemelli

Accettate che questo non sia davvero il momento migliore per i sogni, per le speranze e per ogni tipo di progetto che guardi in avanti, verso il futuro. Non ora.

Cancro

Avrete voglia di fare e di vivere cose simpatiche e divertenti, ma che sappiano esprimere chiarezza, evitando accuratamente tutto ciò che è complesso, intenso.

Leone

La Luna vi renderà piuttosto prudenti e poco disposti a parlare, a condividere certe sensazioni. Per questo qualcuno potrebbe pensare che nascondiate qualcosa.

Vergine

Attenzione al vostro modo di parlare, di esprimervi, perché Plutone ha tutta l’intenzione di alterare i vostri messaggi, confondendo chi vi ascolta. Siate molto chiari.

Bilancia

Le vostre intenzioni e le idee sono buone, ma è il modo con cui cercherete di mettere tutto in pratica che non funziona. Forse dovreste rimandare una iniziativa.

Scorpione

Questa Luna nel segno porta emozioni difficili e mai leggere. Ma attenzione a non lasciare che tutto questo possa convincervi di qualcosa di sbagliato, di non vero.

Sagittario

Sarete bravissimi nel saper contenere strani pensieri e paure inutili, così da tenere alta l’energia del momento, i pensieri che vi muovono e che vi avvicinano agli altri.

Capricorno

Non siate troppo pessimisti e poco disposti a credere in qualcosa, perché finireste forse per rinunciare a qualcosa di buono, sprecando una buona occasione.

Acquario

Plutone, che vi è vicino, rischia di appesantire il vostro rapporto con il lavoro e le cose da fare, facendovi credere qualcosa di sbagliato. Metteteci entusiasmo.

Pesci

Concedetevi un momento calmo e sereno, fatto di meno pensieri e di maggiori passioni, un tempo che non si carichi di paure, che trovi sempre un motivo per sorridere.