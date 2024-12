Ariete

Questa Luna vi convince a ricercare ogni forma di bellezza e di divertimento, a vivere per davvero discorsi e curiosità, facendovi coinvolgere da tutto ciò che vi piace.

Toro

Il cielo vi vedrà piuttosto sensibili alle cose e alle persone di casa, a quei chiarimenti e a quei discorsi che si impongono, che saranno fondamentali per vivere al meglio.

Gemelli

Il Sole decide per voi uno stile diretto e schietto, un modo di incontrare gli altri che non usi mai strani giri di parole ma che vada dritto al punto. Per stavolta va così.

Cancro

Interessante il vostro modo di agire e di operare. Lo dice una Luna calda e intelligente, quell’energia che vi consentirà di fare usando la forza, ma mettendoci anche buon senso.

Leone

Luna, Marte e Mercurio decidono, per voi, un momento fatto di passioni intelligenti, di un’ottima possibilità per conciliare emozioni e pensieri. Non amerete il caos, l’illusione.

Vergine

Momento ideale per provare a capire meglio qualcosa di voi stessi, per analizzare le vostre reazioni o i comportamenti alla luce di fatti e di realtà alle quali reagite.

Bilancia

Grazie al vostro modo di dire e di esporre idee e verità, saprete convincere chi vi ascolta circa le vostre intenzioni, i pensieri. Parlate chiaro e dite ciò che è vero.

Scorpione

Luna e Marte vogliono che siate visibili sul lavoro, facendo sempre la vostra parte senza mai nascondervi, senza sminuirvi o limitarvi. Per questa volta fatevi notare.

Sagittario

Dalle vostre parti si respira il bisogno di vivere intensamente ogni cosa, rincorrendo pensieri e amori, vivendo da vicino quelle cose che rendono tutto più interessante.

Capricorno

Davvero qualcuno ce la mette tutta per fare, per impegnarsi e per fare notare il suo lavoro. Siate gentili e comprensivi dandogli soddisfazione, apprezzando il suo sforzo.

Acquario

Sarete particolarmente decisi e diretti con le relazioni, sempre pronti a dire e a spiegare. Ottima cosa, soprattutto perché qualcuno proprio non ha voglia di mezze verità.

Pesci

Provate a non lasciare che idee e iniziative esagerino con la fantasia, perché un eccesso di immaginazione finirebbe con lo smorzare gli entusiasmi, le forze che vi servono per fare.