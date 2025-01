Ariete

Dedicatevi alle piccole cose di casa, a fare ordine, sistemando tutte quelle cose che state rimandando da parecchio tempo. Perché le stelle vi aiuteranno a fare bene.

Toro

La Luna accende in voi la giusta e necessaria fantasia, quella creatività che vi serve per inventare qualcosa di migliore e di diverso. Tempo di fare proposte, di stupire.

Gemelli

Sarete piuttosto reattivi e decisi con le persone di casa, forse per difendere i vostri spazi e la vostra privacy da chi vorrebbe capire di più. Non è il momento di lasciar fare.

Cancro

Per non dare ragione a Marte, facendo o dicendo in modo affrettato e poco chiaro, siate particolarmente precisi e ponderati con tutto. Evitate ciò che si fa d’impulso.

Leone

Farete e agirete in modo deciso, improvviso, determinatissimo. Cogliendo forse di sorpresa qualcuno che non si aspetterebbe una simile reazione. Giocate sulla velocità.

Vergine

La Luna, nel segno, vi renderà tosti, combattivi e piuttosto reattivi. Sempre pronti a dire di no a chi o a cosa confonde, si sbaglia, non spiega il suo pensiero.

Bilancia

Se farete o parlerete in modo poco chiaro e poco preciso finirete per fare un favore agli altri, a chi è in competizione con voi. Usate la prudenza per non commettere errori.

Scorpione

I sogni del momento saranno adatti al vostro modo di essere e di pensare, per questo potete concedervi brevi e lunghe fughe con la fantasia. Niente vi tiene legati alla logica.

Sagittario

Avreste voglia di vivere l’impegno e ogni missione in modo chiaro, preciso, senza perdere tempo con cose poco utili o interessanti. Non impeditevi di fare qualcosa di diverso.

Capricorno

Coltivate interessi e passioni da condividere, da raccontare a chi ha forse davvero bisogno di spunti e di riflessioni per reagire alla noia, alla lentezza. Sarete d’ispirazione.

Acquario

Lasciate che qualcuno faccia e che si impegni, perché il suo modo di agire potrebbe rivelarsi utile anche a voi. Notate come tutto, in qualche modo, venga a vostro favore.

Pesci

Questa Luna opposta rischia di mettervi, ancora una volta, sotto accusa a causa della vostra scarsa propensione verso la precisione, verso una logica che vi annoia.