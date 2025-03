Ariete

Marte vi aiuterà a capire meglio quali sono le emozioni o le pulsioni che non funzionano, che vi fanno male. Così da riuscire a costruirvi piccole certezze con cui stare meglio.

Toro

Qualcuno sembra essere in bilico tra fantasia e logica, tra concretezza e immaginazione. E voi dovreste divertirvi ad assecondare, a lasciare che l’energia scelga cosa fare.

Gemelli

Saprete agire e fare in modo deciso, andando contro le esitazioni e le paure inutili, tenendo sempre ben presente i vostri obiettivi, le vostre direzioni. Bravissimi.

Cancro

Marte e Saturno sembrano promettere un momento in cui passioni e regole avranno sempre ragione. Meglio mettere da parte sogni e dolcezza e vivere.

Leone

Qualcosa, dal di dentro, vi suggerisce di mettere maggiore energia e empatia in un rapporto. Non lasciate nulla di intentato e fare sempre la vostra parte in amore.

Vergine

Avete sogni fortissimi ma una certa debolezza nel provare a descriverli, nel condividerli o raccontarli. Avete insomma bisogno di spiegare meglio quello che volete.

Bilancia

Non lasciatevi sopraffare da sensi di colpa o da uno strano, quanto eccessivo, bisogno di fare e di ottenere qualcosa. Rilassatevi e guardate ogni cosa diversamente.

Scorpione

Questa Luna vicinissima agita le vostre energie, convincendovi a fare qualcosa di vero e di solido per stare meglio. Ma senza pretendere di cambiare il presente.

Sagittario

Qualcuno agisce e reagisce, facendovi subito sentire meno forti, meno potenti e funzionali. Non fate confronti e chiedetevi se serve fare di più o di meglio.

Capricorno

Troverete sempre e comunque il modo per esprimere e per raccontare la vostra energia, le vostre migliori passioni. Le stelle vi suggeriranno come comportarvi.

Acquario

La Luna peserà, facendovi sentire ancora di più in dovere di fare ogni cosa per bene, senza metterci troppa emozione o paura. Ascoltatela per avere buoni risultati.

Pesci

Saturno dialoga con la Luna e con Marte, aiutandovi ad accettare meglio regole e doveri, a fare sempre la vostra parte senza troppa fatica. E tutto vi piace di più.