Ariete

Marte renderà facile e sopportabile ogni cosa, ogni azione e impegno. Merito di energie che si esprimono bene, di fatti e situazioni che vi daranno soddisfazione.

Toro

Per accontentare qualcuno rischierete di dire o di fare cose sbagliate. Dunque siate molto prudenti e riflessivi, per non ottenere magari risultati opposti a quelli desiderati.

Gemelli

Prima di decidere di fare qualcosa, passando velocemente all’azione, chiedetevi sempre se tutto ciò possa dare risultati concreti e duraturi oppure no. Ne vale la pena?

Cancro

Davvero vi sentirete connessi a tutto, a persone e energie che renderanno semplice e divertente il momento. Fidatevi di queste stelle e delle possibilità che vi concedono.

Leone

Con il lavoro, avrete voglia di cambiare qualcosa, di fare cose diverse e speciali. Ma la vostra vera voglia di novità parte dal profondo, da qualcosa di intimo.

Vergine

Agirete insolitamente in modo impulsivo, diretto, immediato, trovando però sempre chi o cosa vi riporterà a fare in modo riflessivo. Difficile insomma esagerare.

Bilancia

Sarete particolarmente sensibili ai doveri, al fare ogni cosa con grande precisione e perfezione. Ma tutto questo rischia di chiedervi moltissima energia.

Scorpione

Saranno proprio le emozioni, rumorose e ingombranti, a farvi sentire più vicini e più connessi ad ogni cosa, prossimi a possibilità e occasioni. Vi piace, vi sentite vivi.

Sagittario

Qualcuno, facendo qualcosa, sembra riuscire a toccare alcuni vostri punti deboli, certe sensibilità che non riuscite a controllare troppo bene. Non fatevi provocare.

Capricorno

Prima di reagire, dando ascolto ad un Marte eccessivo e spesso sbagliato, provate a chiedere a voi stessi se ne vale la pena, se non sia invece il caso di passare sopra.

Acquario

Attenzione a non dare ragione a emozioni sbagliate ma potenti, a non farvi insomma prendere la mano dagli impulsi, finendo per fare qualcosa di sbagliato, di poco saggio

Pesci

Potrete condividere emozioni e energie facilmente, semplicemente volendolo, aprendo alle persone, lasciando entrare l’empatia migliore. Siate spontanei.