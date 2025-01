Ariete

Qualcuno ha bisogno di risposte precise, di prove e riscontri per vivere serenamente un rapporto o una situazione. Ma i vostri pensieri si fanno leggeri, visionari.

Toro

Il Sole inizia la sua quadratura chiedendovi maggiore impegno o passione rispetto agli impegni del momento, con le cose che state facendo e che volete fare al meglio.

Gemelli

Mercurio amerà Venere e Saturno, rendendovi sensibili ad ogni forma di estetica e di precisione. Apprezzerete quell’armonia che solitamente vi annoia, vi sfugge.

Cancro

Non dovete più sopportare l’opposizione del Sole, qualcosa che riporta equilibrio e armonia nel vostro modo di amare, di stare con gli altri. E subito vi percepite forti.

Leone

Cresce, in voi, l’attenzione verso il prossimo, verso l’altro. Difficilmente avrete voglia di stare da soli, sapendo che basterà usare la dolcezza per conquistare.

Vergine

Vivrete in modo curioso e divertito questa strana precisione della bellezza, questo stile pulito e piacevole che vi circonda. Noterete dettagli e buon gusto intorno a voi.

Bilancia

Il Sole diventa un’energia amica, per questo date maggiore importanza alla creatività, ad ogni tipo di fantasia e di invenzione. Perché, in fondo, siete persone che immaginano.

Scorpione

Non contate sulla distrazione di qualcuno, di quelle persone che sembrano vivere da vicino precisione ed efficienza, ma in modo leggero e naturale. Non fatevi ingannare dalle apparenze.

Sagittario

Ritroverete voglia e bisogno di dire, di parlare, contribuendo ad ogni conversazione, aggiungendo qualcosa di utile e di interessante a certi discorsi.

Capricorno

Vi piacerà fare ogni cosa con il vostro stile, austero e preciso, sempre improntato alla funzionalità. Sfoderate quella logica che, secondo voi, possiede una certa bellezza.

Acquario

Inizia il vostro tempo, la stagione dei compleanni. E subito sentirete più vicine certe persone, subito capirete come certi rapporti siano molto più facili, diretti spontanei.

Pesci

Venere e Saturno si danno appuntamento nel vostro segno, così capite di poter esprimere e raccontare una bellezza che non si sbaglia. E subito qualcuno vi apprezzerà per questo.