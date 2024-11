Ariete

Percepite una sensazione di leggerezza, di maggior luce dentro di voi. Merito di quel Plutone che, finalmente, smette di pesare, di macchiare i vostri pensieri.

Toro

Comunicherete in modo caldo ma preciso, usando belle parole e modi gentili ma senza ma, per questo, perdere di vista gli obiettivi, ciò a cui volete arrivare.

Gemelli

Saprete esprimervi e raccontare mettendoci sempre un po’ di fantasia, usando colori e immagini che renderanno ancora più bello ogni vostro discorso.

Cancro

Un momento ideale per andare d’accordo con chi amate, ritrovando intese e complicità, fidandovi di ciò che vi verrà detto e collaborando per un progetto comune.

Leone

Sole e Nettuno si parlano e si dicono cose. Per questo vivete un momento ricco di fantasia, un presente a cui non mancheranno certamente le intuizioni, le idee.

Vergine

Metteteci maggiore curiosità e usate pensieri sottili, perché le solite cose potrebbero non funzionare. Le stelle vi chiedono un piccolo sforzo di immaginazione.

Bilancia

Questa Luna vi obbliga ad ambire ad una certa perfezione, facendo le cose come si deve, al netto di sviste o di approssimazioni. Per questa volta non vi accontenterete.

Scorpione

Sentirete il bisogno di rispettare certe regole, di fare le cose in un certo modo, senza mai trascurare i dettagli, le piccole cose che hanno però un grande valore.

Sagittario

Mentre Giove non smette di rendere incerta ogni cosa, ecco che Marte e la Luna raccontano invece le vostre preoccupazioni di non essere all’altezza. Non sottovalutatevi.

Capricorno

Non abbiate paura di dire, di agire e di mostrarvi, perché queste stelle vi vedranno molto bravi e fortunati con le relazioni in genere. Questo è il momento di apparire, di esserci.

Acquario

Mentre qualcuno si distrae, perdendosi in sogni e illusioni, ecco che voi vi confrontate con un Plutone che vi ha scelto, che ora abita con l’Acquario. E i pensieri andranno veloci.

Pesci

Bello poter coniugare dolcezza e realtà, facendo ogni cosa in modo comodo e gentile ma anche efficiente, funzionale. Bello poter essere voi stessi ma senza rimproverarvi mai nulla.