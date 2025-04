Ariete

Bellissimo quando emozioni e parole sembrano rispettare in pieno una certa energia, ricalcando quelle passioni che vi sostengono, che danno un senso a tutto.

Toro

Avrete tutta la forza e l’entusiasmo che vi servono a fare, a costruire e mettere in pratica. Sarete tosti e decisi, sempre motivati rispetto alle cose che vi aspettano.

Gemelli

Tonica questa Luna che abita insieme a voi. E che saprà sempre connettervi alle migliori energie, alle giuste vocazioni e direzioni, che non vi farà mai mancare la chiarezza.

Cancro

Sentite di poter fare qualcosa di meglio e di più, senza però capire esattamente il perché. Poco importa, lasciatevi andare e vivete pienamente il momento.

Leone

Luna e Sole si parlano e si capiscono, rendendo subito possibile il sogno, la speranza, quell’ottimismo che non deve mai mancare a chi, come voi, pensa in grande.

Vergine

Questa Luna vi spingerà a vivere lavoro e impegni con particolare attenzione, mettendoci sempre qualcosa, di più e di meglio. E subito qualcuno vi noterà.

Bilancia

Date la giusta importanza alle cose che meritano, che valgono, perché solo così saprete convincere qualcuno del vostro valore, delle potenzialità che vi muovono.

Scorpione

Si sa che siete sinceri quando vi si chiede un parere, un’opinione. Per questo non potrete tacere un difetto, qualcosa che non serve e che non funziona.

Sagittario

La Luna vi spinge a ricercare nuove e migliori emozioni, ad inventarvi altri entusiasmi per stare bene con tutto, per non perdere l’occasione per brillare.

Capricorno

Qualcosa vi spinge ad essere precisi e puntuali con ogni cosa, con tutto ciò che dovrete gestire, fare, inventare. Dimostrando ciò che siete, confermando il vostro stile.

Acquario

Bellissima questa Luna leggera che vi comprende, che conosce i vostri moti più profondi e nascosti. Fidatevi delle emozioni gentili, armatevi di buoni pensieri e di ottime intenzioni.

Pesci

Avrete una grande voglia di intimità, di cose che non dovete per forza condividere con qualcuno, di momenti da dedicare solo e soltanto a voi stessi.