Ariete

Momento ideale per distaccarvi da certi pensieri e preoccupazioni personali che rischiano di non rendervi troppo coraggiosi o determinati nel fare ciò che vorreste.

Toro

Qualcuno sembra essere disposto a parlare, a chiarire, ad ascoltarvi. Così da rendere migliore un’intesa, risolvendo certi dubbi o incertezze che pesano sui rapporti.

Gemelli

Mercurio entra in opposizione accendendo in voi il bisogno di dire, di esprimere e di manifestare i vostri pensieri. Dovrete però essere disposti ad ascoltare.

Cancro

Marte vive i suoi ultimi giorni in vostra compagnia, per questo percepite energie in miglioramento. Qualcosa diventa meno urgente, meno veloce o faticoso.

Leone

Nonostante certe emozioni vi impediscano forse di avere fretta, ecco che la nuova amicizia di Mercurio vi rende veloci, svelti e molto attenti a tutto ciò che accade.

Vergine

Luna e Mercurio vi raccomandano un momento fatto di prudenza, in cui non dire e non parlare mai di fretta, in cui riflettere molto su tutti ciò che volete esprimere.

Bilancia

Mercurio entra in sestile rendendo molto migliori i vostri discorsi, interessanti e funzionali le parole che sceglierete di usare. Ottimo momento per stare con gli altri.

Scorpione

Questa Luna vi invita davvero alla calma, alla riflessione, a quei tempi lenti che sanno raccontarci un’altra storia. Provate a non prendere nulla troppo sul serio.

Sagittario

Benvenuto Mercurio, pianeta che vi aiuterà a sentirvi molto più vicini a chi amate, che vi consentirà di connettervi veramente ai pensieri degli altri. Vi piacerà.

Capricorno

Non c’è davvero alcuna fretta di sognare, di mettere in pratica idee o propositi che possono benissimo aspettare ancora per un po’. Concedetevi del tempo.

Acquario

Mercurio vi aiuterà a riscoprire il piacere di stare con certe persone amiche, di trovare complicità e intesa con chi ha un’intesa speciale con voi. E tutto vi sembra più facile.,

Pesci

Si conclude la veloce amicizia di mercurio, per questo amori e relazioni diventano meno facili o scontati. Meglio metterci più impegno e attenzione per non allontanarvi da qualcuno.