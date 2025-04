Ariete

Una Luna seria e responsabile vi convincerà a dare ragione a qualcuno, a fare tutto ciò che serve e che è importante per non deludere nessuno. Fate la vostra parte.

Toro

Urano, dal vostro segno, dialoga con l’amata Venere, aiutandovi a leggere bellezza e incanto nelle cose originali, in tutto ciò che è nuovo e che per questo vi rapisce.

Gemelli

Usate il tempo libero per pensare, per riflettere veramente su qualcosa che non vi convince, che non vi piace. Perché i vostri pensieri sanno arrivare molto lontano.

Cancro

Mettete sempre in mostra le vostre emozioni, dialogando con il cuore e arrivando dove volete. Siate generosi quanto a aiuti e parole, per ottenere molto in cambio.

Leone

A volte serve la voglia di fare le cose, la giusta motivazione, lo spirito adatto. Qualcosa che oggi troverete facilmente in voi, per questo non dovreste accontentarvi.

Vergine

Avrete voglia di capire ogni cosa di ciò che qualcuno fa, delle sue intenzioni, del suo modo di fare e di immaginare. Non accontentandovi di semplici spiegazioni.

Bilancia

Venere e la Luna vi renderanno originali ma solidi al tempo stesso, incapaci di esagerare con la fantasia o con la logica. Per questo avrete ottime idee e le giuste iniziative.

Scorpione

Facile trovare un accordo e un’intesa con chi amate quando si può contare su una Luna amica che sa cosa dire, come spiegare. Lasciate che le parole facciano il resto.

Sagittario

Attenzione a chi oggi sa riconoscere al volo certe verità, a chi non crederà facilmente a qualcosa di non vero, di poco chiaro. Non il momento migliore per le bugie.

Capricorno

Vi piacerà stare ancora in compagnia di una Luna che vi aiuta ad andare d’accordo con tutti, a non sbagliare mai con nessuno. Vi sentirete sempre al posto giusto.

Acquario

Mercurio vi convincerà facilmente a dire ogni cosa, a non avere mai paura o vergogna di ammettere qualcosa di vero, di reale. Per un momento votato alla sincerità.

Pesci

Piacevole la sensazione di fare sogni possibili, di affidare speranze e propositi a qualcosa in cui poter credere, senza sentirvi sbagliati, senza credere alle illusioni.