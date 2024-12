Ariete

Provate a farvi contagiare dal buon umore di qualcuno, dal suo ottimismo, dalla sua voglia di vivere cose e promesse. Non rimanete a pensare ai vostri dubbi, alle solite domande.

Toro

Venere vi darà coraggio, vi convincerà a fare qualcosa anche se non ne siete del tutto sicuri, anche se ci sono cose che vi lasciano un po’ perplessi, dubbiosi.

Gemelli

Qualcuno si veste di gentilezza, di buone maniere, e sarà difficile dirgli di noi. Dunque siate meno logici e veloci per dedicare il giusto tempo a chi lo chiede, lo merita.

Cancro

Non sempre abbiamo bisogno di logica o di belle parole per esprimere le nostre qualità. A volte basta semplicemente fare e aspettare che qualcuno ci noti.

Leone

Nascondete dubbi e ritardi con il buon umore, con un ottimismo a cui gli altri, e forse anche voi, finiranno per credere. Vietato lamentarsi, dire cose che non aiutano.

Vergine

La Luna è davvero vicina e vi spinge a vivere più di entusiasmi che di pensieri, che di logiche. Per una volta provate a metterci il cuore, meno la testa.

Bilancia

Giove e Venere vi regalano un momento davvero ricco di spunti, di motivi e di pensieri fatti apposta per credere a cose buone, speciali, gentili. Potete fidarvi del cielo.

Scorpione

Sarà facile credere in promesse che riguardano il lavoro o la carriera, perché qualcosa sembra portarvi vicini a ciò che vorreste, che desiderate. Sognate.

Sagittario

Venere vi regala uno stile elegante e piacevole che potrete usare per convincere qualcuno, per chiedere qualcosa di importante. Fate buon uso di questo look.

Capricorno

Vi sentirete capaci di fare grandi cose, di poter andare oltre certi limiti e vivere pienamente una realtà. Questo è il momento di alzare l’asticella delle ambizioni.

Acquario

Giove e Venere vi concedono grande bellezza, capacità di vivere e di prendere solo il meglio da tutto, da ogni situazione. Approfittatene per sorridere.

Pesci

Vi sentite sempre piuttosto esposti ai giudizi degli altri, sempre osservati da chi si aspetta qualcosa di più da voi. Ma sapete di non deludere nessuno, di saper fare la cosa giusta.