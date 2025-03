Ariete

Inizia la primavera, comincia la vostra stagione, e non potete non percepire nuova energia e tanta forza per fare tutto ciò che vi piace, che vi incanta. Tocca a voi.

Toro

Vi sentirete spesso giudicati, osservati da qualcuno che, silenziosamente, sembra voler notare le cose che non vanno, che non funzionano. Non date troppo peso.

Gemelli

Vi serviva proprio un po’ di luce per fare finalmente chiarezza circa i sogni, circa alcune idee che dovevate mettere meglio a fuoco. Ascoltatevi e non dubitate di voi.

Cancro

La nuovissima quadratura del Sole sembra dirvi che avete bisogno di mettere maggiore energia e convinzione con le cose del lavoro, con tutto ciò che state facendo.

Leone

Bellissimo poter contare su un Sole forte e amico, su nuove energie e passioni. E anche la Luna vi dimostrerà di volervi bene, di sapervi regalare le giuste emozioni.

Vergine

Si alleggeriscono certe dinamiche, certe verità, e subito riuscite a dare molto meno peso o importanza a qualcosa. Vi sentirete più liberi, sempre leggeri di fronte al momento.

Bilancia

Sarete molto espressivi e reattivi rispetto al Sole che si oppone al vostro segno dando il via alla primavera. Non tacerete insomma se e quando qualcosa non vi piacerà.

Scorpione

Ci sono momenti che vi rendono precisi e puntigliosi, pronti a notare ogni difetto e a farlo pesare a qualcuno. La Luna vi renderà piuttosto critici e molto esigenti.

Sagittario

Forte e calda la Luna che si muove nel vostro segno, che si connette a Venere e a Mercurio convincendovi a perdonare certe imprecisioni, a non guardare a qualcosa che non vi piace.

Capricorno

Si spostano energie verso di voi, spingendovi a fare luce e chiarezza in voi stessi, guardando da vicino a certe realtà, a quei dettagli che spesso non vediamo.

Acquario

Grazie al Sole, potrete e saprete dire e apparire in modo più chiaro e luminoso, facendo la vostra parte, aiutando qualcuno ad accorgersi di voi.

Pesci

Perdete la compagnia del Sole, smarrite quella forza vitale che vi ha fatto compagnia e che ora vi manca un po’. Prendetevi un momento di pausa da tutto.