Ariete (21/3 – 20/4)

AMORE A volte sai riconoscere i tuoi limiti e capire quando hai bisogno di affidarti alla persona che ami. Lo farai soprattutto in primavera, quando Marte ti renderà un po’ incerta. La vicina Venere, invece, ti regalerà sicurezza, luce ed entusiasmo. In estate un Mercurio caldo come te sarà sempre pronto a suggerirti le parole migliori per non rimanere a corto di proposte. Prendi le tue decisioni a fine marzo, poi di’ tutto quello che pensi ai primi di ottobre.

SOLDI E LAVORO Da fine maggio ai primi di settembre ci sarà Saturno nel tuo segno, per spiegarti l’importanza dell’impegno. Sarai spesso distratta da cose e situazioni di casa, ma farai tutto il possibile per non sprecare occasioni e fortune. Prima di decidere, aspetta i suggerimenti della Luna di luglio, che ti aiuterà a cambiare solo ciò che non ha più alcun senso.

BENESSERE Da giugno in poi Giove ti farà litigare con il peso, chiedendoti un grande impegno per non esagerare con i vizi. Usa la Luna, e i suoi favori, a fine agosto e a fine settembre per fare qualcosa che ti alleggerisca. Con un piccolo sforzo otterrai grandi risultati.

Per favorire la tua rivoluzione: parla, ascolta e inventa, ma giudica solo in base alle dimostrazioni e ai fatti reali.

Toro (21/4 – 21/5)

AMORE È sempre bello poter contare su passioni e sogni, essere amici di Marte e di Venere, così da poter amare in modo equilibrato, convinto e sereno. Forte e intensa soprattutto la primavera, quando le migliori energie saranno dalla tua parte e ti verrà facile lasciar parlare il cuore. In estate non nutrirti di troppi discorsi, evita di fare promesse, preferendo il linguaggio del corpo a quello delle parole. Novità e qualche sorpresa a fine aprile, grazie alla potenza di una Luna che ti porterà fortuna.

SOLDI E LAVORO Saturno si sposta e tu subito vivi in modo meno serio e meno forzato ogni pensiero, persino ogni percezione di quel futuro che potrebbe non sembrarti più così importante. Aggiungi un po’ di leggerezza al tuo diventare, mentre le stelle ti chiederanno di vivere le ambizioni con fantasia, senza prendere ogni cosa troppo sul serio. A fine gennaio non mancheranno le novità, in agosto ti prenderai un bel momento di pausa per capire e per valutarti.

BENESSERE Conta su Venere e sui suoi favori costanti, che ti regalano un 2025 a prova di salute. Solo settembre e novembre potrebbero non vederti al massimo, ma potrai fare qualcosa di concreto verso il 20 di ottobre con l’appoggio di una Luna che porterà fortuna a ogni tua iniziativa.

Per favorire la tua rivoluzione: dimostra di essere una persona felice, condividendo l’ottimismo.

Gemelli (22/5 – 21/6)

AMORE Giove e Mercurio saranno tuoi amici e alleati, capaci di farti vivere al meglio relazioni e passioni, soprattutto nella prima parte del nuovo anno. Poi Giove se ne andrà, così che in luglio potresti sentirti lontana da certi cuori. Usa la tua energia e la tua curiosità per colmare alcuni spazi e per dare sempre la parola ai sentimenti. La fine di maggio ti concederà fortuna se deciderai di cambiare, di far crescere un rapporto a cui tieni e che è importante per te.

SOLDI E LAVORO Nel primo semestre divertiti ancora a immaginare nuovi percorsi e possibilità per crescere. Perché poi, dall’estate, le stelle ti metteranno alla prova chiedendoti piccole e grandi dimostrazioni di ciò che puoi veramente fare. Mercurio ti suggerisce le risposte giuste e le occasioni per vincere, per prendere consapevolezza delle tue possibilità. Tieni d’occhio la fine di febbraio se vuoi provare con qualcosa di diverso.

BENESSERE L’estate ti farà capire quanto tu ti sia impegnata, ma anche quanto tu abbia bisogno di recuperare energia e di ritrovare la forza per non fermarti. Usa la Luna di metà maggio per correre ai ripari e rilassarti. In autunno ti servirà un po’ di sano detox.

Per favorire la tua rivoluzione: inizia da te, dai piccoli cambiamenti e dalle nuove abitudini.

Cancro (22/6 – 22/7)

AMORE Stelle e destini variano leggermente a seconda di quando sei nata. Se il tuo compleanno è in giugno, affronti un anno molto speciale: un Giove e un Saturno particolarmente attivi ti faranno crescere in modo solido e definitivo. Se il tuo compleanno cade invece in luglio, rilassati e vivi un tempo sereno, fatto di promesse e di incontri che sanno coccolare. Giudica col cuore se e quanto sei felice in gennaio, poi prendi grandi decisioni in luglio, alla luce di una Lunamolto collaborativa.

SOLDI E LAVORO Marte starà ancora per tanto tempo al tuo fianco, portando a compimento quei sogni e quei progetti già iniziati lo scorso, facendoti sentire l’urgenza di qualcosa a cui tieni. Nella seconda parte del 2025 sarai invece in compagnia di un Giove che fa sul serio, che ti porta fortuna, che lascia che le cose possano succedere e basta. Il momento migliore per agire? Probabilmente fine marzo.

BENESSERE Un anno diviso in due. Nei primi sei mesi dovrai gestire vecchi problemi e uno stato di salute non sempre ottimale. Ma poi, alla vigilia dell’estate, risolverai ogni cosa sentendoti forte e pronta per le tue vacanze. Decidi di prendere in mano la situazione verso l’11 di giugno, quando non potrai che indovinare ciò di cui hai bisogno.

Per favorire la tua rivoluzione: appassionati, perché ciò che fa davvero la differenza è l’intensità che metti in ciò che fai.

Leone (23/7- 22/8)

AMORE Punta tutto sui mesi che vanno da maggio a settembre, perché quello sarà il periodo migliore per amare. Merito di un Saturno che ti aiuta a connetterti con le persone che ami. Era ora! Vivi un’estate calda e tentatrice, e sarai forte di una seduzione che ti accompagnerà per quasi tutto l’anno. Se sei nata in luglio, lasciati conquistare da quella fantasia che solitamente fatichi a fare tua.

SOLDI E LAVORO Mercurio ti aiuta a fare sempre la mossa migliore per non sbagliare. Sarà al tuo fianco per tutta l’estate, rendendo anche la stagione delle vacanze un momento speciale per la carriera del tuo segno. Potrai contare persino sull’imprevedibile Urano che, da luglio a ottobre, ti aiuterà a cambiare se non hai più voglia di rimanere dove sei. Prendi piccole decisioni a fine aprile, stabilisci se sei soddisfatta oppure no nei primi giorni di novembre.

BENESSERE Soprattutto in estate, Saturno sarà l’energia capace di farti sentire meglio, quella che ti consentirà di risolvere certi disturbi e di percepirti molto più tonica e forte. Ascoltando quelle voci che, a metà luglio, ti ricorderanno di fare ciò che ti serve, che ti fa stare bene.

Per favorire la tua rivoluzione: immagina di poter stringere, nella stessa mano, impegno e felicità.

Vergine (23/8 – 22/9)

AMORE Bello vivere un anno che ama l’amore, che farà di tutto per farti ritrovare il gusto dello stare insieme e del guardare al futuro dallo stesso punto di vista. Se Nettuno e Saturno ti insegneranno a vivere gli altri con fiducia e senza pregiudizi, ecco che l’amicizia di Giove – da giugno in poi – rimetterà invece in moto i meccanismi del cuore. Non mancheranno passioni e dolcezza per sedurre,ma in modo pulito e semplice, come piace al tuo segno. Nuovi amori? Aspetta la fine dell’estate e confida nella calda Luna.

SOLDI E LAVORO Segnati in agenda il mese di giugno, quando Giove farà sentire la sua voce e ti accorderà la fortuna che ti serve per crescere e per vincere. La seconda parte dell’anno sarà in grande fermento, occasioni e possibilità ti faranno capire che le stelle sono dalla tua parte. La Luna di fine maggio ti suggerirà di cambiare qualcosa, mentre quella di dicembre ti consentirà di capire cosa hai fatto e cosa ti manca.

BENESSERE La leggerezza estiva ti aiuterà a sentirti più agile e a vivere meglio l’energia fisica. Decidi di dedicare i mesi più caldi all’attività sportiva, ma a fine gennaio prova a rimetterti in forma con nuove piccole abitudini alimentari.

Per favorire la tua rivoluzione: trova sempre il coraggio per sorridere e per celebrare quella ritrovata leggerezza che ti accarezza il cuore.

Bilancia (23/9 – 22/10)

AMORE Nei primi quattro mesi dell’anno non mancheranno tensioni e distanze tra te e le persone vicine. Già da maggio e poi per tutta l’estate, però, le stelle ti faranno sentire di nuovo amata. Dai tempo al cuore facendo il punto della situazione a metà aprile, così da affrontare i mesi più caldi con passione e voglia di flirtare. Poi, verso il 20 di ottobre, sarà tempo di decidere da che parte stare e quale forma dare alla tua vita a due.

SOLDI E LAVORO Dovrai tenere d’occhio Giove, che decide i tuoi destini professionali. Fino a giugno sarà facile immaginare nuove sfide ma poi, con la quadratura del pianeta, sarà tempo di impegnarsi e di giocare duro per non perdere certe occasioni. Non risparmiarti soprattutto dall’estate in poi, così da convincere Giove a concederti grandi fortune e possibilità. Le buone cose, questa volta, sono davvero a portata di stelle.

BENESSERE Il tuo principale nemico, per il nuovo anno, potrebbe essere un’alimentazione sbagliata o un peccato di gola un po’ troppo frequente. Dovrai essere più attenta con certi vizi alimentari, iniziando magari un trattamento detox a fine febbraio o decidendo di fare una dieta a fine maggio.

Per favorire la tua rivoluzione: convinciti che le sfide insegnano sempre qualcosa, dai un senso diverso agli ostacoli.

Scorpione (23/10 – 21/11)

AMORE Non ti mancherà nulla per amare come piace a te, in modo intenso e convinto, senza dubbi e senza insicurezze. Perché puoi contare sulla forza di Marte e di Venere, che ti porteranno fortuna e ti faranno innamorare spesso e volentieri. Anche quando altri pianeti proveranno a ricordarti il peso di certi compiti, distraendoti dal cuore. Usa la Luna per chiederti se sei davvero innamorata in maggio. Poi scegli di essere protagonista a metà novembre, facendo sempre di testa tua.

SOLDI E LAVORO Tieni d’occhio Mercurio in estate, con i suoi dialoghi mai troppo chiari e con i suoi discorsi tutti da intuire. Non mancherà una certa fatica primaverile, per colpa di quel Marte che accelera e che ti chiederà moltissima precisione e tanta costanza. Ma il tuo impegno sarà ripagato da risultati solidi e duraturi. Prendi l’iniziativa a fine luglio se pensi di dover cambiare qualcosa nel tuo lavoro.

BENESSERE Il 2025 va di corsa, con occasioni e destini tutti da vivere. Per questo potresti ritrovarti un po’ a corto di forze e in riserva di energia. Immagina quindi una vacanza all’insegna del relax, fatta apposta per ricaricarti. A fine marzo fai qualcosa di concreto per stare bene.

Per favorire la tua rivoluzione: fai come le stelle, che non smettono mai di brillare, anche quando non le vedi o non ci sono più.

Sagittario (22/11- 21/12)

AMORE Impara a vivere gli attimi felici, quelle fortune veloci che non aspettano di certo le nostre decisioni. Mercurio, stella che ti confessa i destini del cuore, ti sarà amico e alleato per tanto tempo, da giugno a settembre, rendendo facili e frequenti gli scambi e i momenti da dedicare alla dolcezza. Venere renderà le coccole sempre a portata di stelle. Dunque ama, abbraccia e accogli le proposte, sapendo già che poi, a fine anno, potrai prendere una decisione importante. Una di quelle che scottano.

SOLDI E LAVORO Ti sembrerà strano, ma il momento migliore, quello più propizio e adatto al tuo impegno, sarà proprio l’estate. Che ti porterà fortuna con le ambizioni, dandoti la sensazione di poter veramente contare su aiuti e complicità dalle persone vicine. In settembre la Luna ti chiederà un parere, consentendoti anche di scegliere strade diverse.

BENESSERE Venere avrà ragione di dirti che esagerare con gli impegni, o con il lavoro, potrebbe stancarti, soprattutto se è estate e le energie scarseggiano. Concediti un po’ di cure e migliora il tuo tono vitale in primavera, grazie alla Luna favorevole. Gioca insomma d’anticipo per non sentirti poi troppo stanca.

Per favorire la tua rivoluzione: metti sempre un po’ di fantasia e di immaginazione in ciò che fai.

Capricorno (22/12- 20/1)

AMORE Il 2025 farà sul serio, con sfide e occasioni da vivere senza pensarci troppo. Fino ad aprile Marte renderà intensi e importanti i rapporti e le condivisioni. Poi, da giugno, sarà Giove a chiederti di confrontarti più spesso con persone e attitudini, con una socialità tutta da inventare. Venere ti renderà particolarmente dolce e gentile per buona parte dell’anno, mentre la Luna ti vedrà estremamente propositiva a fine giugno, capace poi di giudicare la tua reale soddisfazione emotiva da metà luglio.

SOLDI E LAVORO Venere è la stella che decide i percorsi della tua professione, quel fare e rivoluzionare che ha parecchio da dire in proposito di ambizioni. Tu potrai contare su di lei per alcuni mesi, specialmente in autunno, forse il periodo più favorevole per il lavoro. Ascolterai volentieri quella Luna che ti aiuterà a giudicare a metà aprile, e che ti porterà fortuna con azioni, proposte e iniziative intorno al 20 di ottobre.

BENESSERE La lunga neutralità di Mercurio ti prospetta già un anno in cui il tono fisico non sarà mai una preoccupazione. Rilassati in primavera, così da sopportare meglio Marte con le sue tensioni e le sue fatiche. Cura l’alimentazione in estate per non sbagliare. Amati un po’.

Per favorire la tua rivoluzione: affronta ogni difficoltà con l’animo di chi sa giocare duro.

Acquario (21/1- 19/2)

AMORE Il tuo modo di amare si colora di nuove proposte ed energie. Nettuno e Saturno ti aiuteranno a comunicare meglio, parlando al cuore di chi ti ascolta. Urano, invece, aggiungerà originalità e intelligenza ai tuoi discorsi, anche se Mercurio proverà a confondere il senso delle parole. Punta sui primi tre mesi dell’anno per sedurre, usa poi la Luna di fine gennaio per decidere di fare qualcosa di concreto.

SOLDI E LAVORO Dovrai essere paziente e capace di cogliere il momento giusto per fare tutto come si deve. Marte accenderà le novità solo dalla primavera e poi ancora in estate, i tempi migliori per provare a ottenere di più. Saturno ti lascerà libera di agire come piace a te da maggio a settembre, il tempo ideale per essere spontanea. Passa all’azione a metà novembre, poi concludi in bellezza il tuo anno.

BENESSERE Da giugno in poi, Giove sarà il miglior alleato in tema di salute e di energia fisica. Non trascurare il freddo in gennaio e febbraio, prendendo poi iniziative concrete a fine giugno, con il favore di una Luna che farà di tutto per farti stare bene.

Per favorire la tua rivoluzione: accetta che il destino si occupi di te, accogliendo le novità.

Pesci (20/2 – 20/3)

AMORE I cieli del nuovo anno ti portano la voglia di amare liberamente, senza troppe regole e senza convenzioni. Saturno ti concede la giusta leggerezza estiva, mentre Marte ti accenderà fino ad aprile, convincendoti che il 2025 sia il tempo della passione. In estate dovrai usare più spesso Venere, con la sua seduzione, per costruire intese con chi si nasconde, con chi non sembra brillare per spirito di iniziativa. Novità e cambiamenti più probabili a fine febbraio, grazie a una Luna in vena di collaborare.

SOLDI E LAVORO Fidati di Giove che diventerà un pianeta amico da giugno in poi: renderà facili e possibili le vittorie e le buone soddisfazioni, ma solo nella seconda parte del nuovo anno. Accetta sforzi e impegni nei primi mesi, sapendo che poi non mancheranno le giuste gratificazioni. Marte ti renderà tenace e ostinata, in attesa di Giove. La Luna ti aiuterà invece a fare il punto ai primi di giugno, così da sapere cosa chiedere poi al grande Zeus.

BENESSERE Saturno ti concederà una lunga pausa estiva, che ti farà sentire bene, tonica e vitale proprio nel momento delle partenze e del divertimento. La Luna, invece, ti dice che la fine di gennaio e le giornate centrali di luglio saranno i tempi migliori per prenderti cura di te.

Per favorire la tua rivoluzione: convinciti che sia tempo di cambiare qualcosa.